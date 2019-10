La gentrification progressista? È anche quella una possibilità, per la destra

«Piano piano un pezzetto per volta tanti quartieri popolari vengono ifiltrati dal ceto medio, che si tratti di piccola borghesia o fasce più alte … Una volta innescato questo processo che chiamerò di gentrification cresce rapidamente, finché tutti o quasi gli abitanti originari di classe operaia dell'area vengono espulsi e cambiano così completamente le caratteristiche sociali del quartiere». (London : aspects of change, MacGibbon & Kee, 1964). Così a metà circa del secolo scorso la sociologa Ruth Glass introduceva per la prima volta il termine che oggi letteralmente imperversa nel dibattito sulle trasformazioni urbane. Da allora, gentrification ha mutato di significato e senso, condizionato e incluso in nuove prospettive di osservazione da altri sociologi, geografi e studiosi di diverse discipline scientifiche, interessati a perfezionarlo, applicarlo a declinazioni locali articolate, osservarne gli effetti e le cause scatenanti.

Ma a questo dibattito scientifico-accademico si è quasi fisiologicamente affiancato, purtroppo o per fortuna è questione di punti di vista, un altro percorso di «esplorazione del termine», quello più popolare, contingente, spontaneo, superficiale, che in genere ignora l'esistenza stessa degli studi sistematico oltre che il loro metodo. E arriviamo così (cito qualche definizione davvero curiosa letta qui e là in seriosissimi contributi, a volte anche su seriosissime riviste): alla gentrification commerciale-alimentare, che si calcola scientificamente a seconda della tipologia dei negozi; alla gentrification bancaria, calcolata altrettanto scientificamente sul solo ed esclusivo reddito monetario degli abitanti di un certo distretto; alla gentrification post-bifolca, dove siccome il termine «gentry» definisce originariamente la nobiltà campagnola, la sostituzione sociale deve avvenire chissà perché con personaggi che si inurbano da mondo rurale; infine, ultimo arrivato e di gran moda, la cosiddetta gentrification elettronica delle app di affitto breve su piattaforma condivisa, a cui evidentemente basta l'accelerazione del processo indotta dalla rete globale, per transustanziare ciò che un tempo si sarebbe chiamato (assai più propriamente) monocoltura turistica, o terziarizzazione del centro e così via.

La vera questione con queste magari anche un po' teoricamente utili articolazioni e definizioni popolari e spontanee, che effettivamente derivano dall'evoluzione materiale delle cose, è la confusione magna prodotta. Che invece di aiutare a capire meglio apre lo spazio all'urlo liberatorio fine a se stesso, scaraventando in secondo piano il doppio aspetto sociale e ambientale davvero qualificante della gentrification, ovvero la sua natura anti-urbana, vera distinzione coi fisiologici processi di evoluzione, trasformazione, riqualificazione urbana. Gentrificare significa da un lato fare tabula rasa della complessità stratificata in un settore o quartiere, dall'altro disperderla o snaturarla nella ghettizzazione dello sprawl suburbano povero che caratterizza il secondo Novecento. Questo aspetto fondante – di rapidissima sostituzione con vari mezzi della complessità urbana - è proprio quanto si perde nel nulla o quasi quando il dibattito scientifico o popolare finisce per galleggiare sui sintomi anziché sulla malattia.

Si dice che l'espulsione rappresenti «una componente chiave della gentrification» e io vorrei qui sostenere che è molto di più: se non ci fosse espulsione, che è cosa ben diversa da evoluzione e/o ricambio, e/o trasformazione per quanto radicale, il termine non avrebbe nessun senso, salvo quello filologico-storico originale citato all'inizio, applicabile esclusivamente a casi identici di società sostanzialmente urbano-industriale paragonabili alla Central London negli anni del grande decentramento pianificato per New Town o sviluppo suburbano. Diciamo pure che con tutte le possibili varianti scientifiche o popolari che siano, si può parlare ormai di minimo comune denominatore di tutto ciò che si chiama gentrificazione, proprio nella espulsione, o deplacement come suona il termine in inglese-internazionale. Al limite anche escludendo nei termini generali anche quel tipo di sostituzione sociale che caratterizza il nome, cioè la «gentry»: i processi di rapida trasformazione urbana in negativo variamente stigmatizzati nel mondo, che comportino ribaltamenti di tipo edilizio, o urbanistico-economico, o sovrapposizione di fasce di redditi o culturali o di consumo o turistificazione-terziarizzazione, sono soprattutto deplacement, cacciano via senza troppe storie ciò che c'era prima.

E lo fanno per speculare sugli immobili, o usando comunque strumentalmente e pesantemente la speculazione immobiliare per raggiungere obiettivi diversi, dal decoro alla sicurezza o addirittura alla sostenibilità ambientale. Il che introduce l'aneddoto finale con cui vorrei concludere quella che sin qui parrebbe una didascalica dissertazione sul perché e come il termine gentrification finisca per confondere più che chiarire. Accade che nella mia città sia spuntato nei termini peggiori quello «effetto urbanizzazione ottocentesca» del resto già osservato ampiamente altrove, sia nella baraccopoli terzomondiale o slum, sia là dove gruppi sociali o individui in quella fase sub-culturale di urbanizzazione primaria si sono insediati nelle nostre città post-industriali. E accade che queste culture, comportamenti, stili di vita piuttosto incivili (se chiamiamo filologicamente civiltà un senso condiviso di urbanità e regole essenziali pur cangianti), possano superare di molto la soglia del disagio e della anti-socialità, sfociando nei veri e propri diffusi reati contro la persona e la proprietà, ovvero oltre le capacità di reazione comunitaria, individuale o associata. Siamo insomma alla emergenza sicurezza nei quartieri, dove si mescolano l'insicurezza percepita da comportamenti considerati devianti (per l'igiene, i rumori, gli stili di vita ecc.), e le vere e proprie aggressioni da insicurezza reale e da codice penale. Peggio ancora se le due cose, come accaduto, si mescolano in un cocktail esplosivo come quello dell'ubriachezza molesta e delle violenze anche sessuali per strada.

Ma la curiosità, il vero e proprio aneddoto, sta nella reazione sociale e diciamo così intellettuale, inusitatamente ispirata a una cultura femminista di destra: contro gli stupratori ubriaconi e l'humus sociale che li nasconde e tollera, «ci vuole il metodo Rudolph Giuliani», della tolleranza zero e della polizia dispiegata a controllare ogni angolo della città. Acchiappando inusitatamente svariati piccioni con una fava, questa reazione femminile all'insicurezza sta di nuovo confondendo le acque proprio sul significato della parola gentrification da cui erano partite queste considerazioni. C'è il quartiere complesso, non certamente quello operaio di Ruth Glass e nemmeno quello etnico su cui si è esercitata tanta critica recente americana, ma proprio quel mix di ceti e culture alti e bassi che molti spesso iniziano quanto meno a individuare come ambiente favorevole a una trasformazione sociale equilibrata. Avviene il cortocircuito dello scontro, violento e non ricomponibile, quando quella percezione di insicurezza sfocia nel reato odioso e grave dello stupro, nelle sue forme più allarmanti perché pubbliche. Ed ecco la gentrification, esplicitamente evocata col nome di uno dei suoi più prestigiosi fautori, il destrorso Giuliani diretto discendente di Robert Moses e di Èugene Haussmann, ridefinita come vera e propria portatrice di diritti in nome delle donne e del loro progresso. Al punto da far meritare l'epiteto di «amico degli stupratori» a chi prova a sussurrare che davvero, auspicare il metodo Giuliani, significa volerlo applicare nelle sue storiche, verificate conseguenze. Guarda a che punto si arriva, a furia di «ridefinire la gentrification» a uso e consumo di chi urla di più.

