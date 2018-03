La sinistra e le fasce concentriche di sviluppo urbano

Per chi ama sempre riferirsi a un cosiddetto «bel tempo che fu» le differenze tra destra e sinistra sono cose ovvie, schematiche, immutabili, semplicemente da interpretare. Destra è ricchezza e sinistra è povertà, destra è centro e sinistra è periferia, destra è reazione sinistra è rivoluzione e così via. Anche quando si presentano situazioni definibili come «anomale» c'è sempre un modo per inquadrarle nei propri giudizi sommari, magari a partire da spunti «molto concreti» per costruirci sopra veri e propri ragionamenti che hanno addirittura qualche pretesa teorica. Ma facciamo un bell'esempio pratico di questo schema di ragionamento: cosa c'è di più lineare del riferimento destra-sinistra classico, di un gruppo di «proletari» vittime della violenta repressione poliziesca, delle cariche contro una manifestazione di dissenso? Pressoché normale, quasi spontanea, la reazione di chiunque (da entrambe le parti in causa), di fronte alle fotografie e brevi cronache dei gruppi di studenti che si opponevano al trasferimento dell'Università Statale di Milano nel nuovo campus high-tech sull'area di Expo 2015, abbandonando il quartiere di Città Studi espressamente concepito realizzato con quella funzione un secolo fa. E per cui adesso si apre un periodo di incertezza piuttosto preoccupante.

Il collegamento è facile, quasi un cortocircuito: i proletari-studenti fotografati col ghiaccio sulla testa dopo le botte, connotano le battaglie di tutti i comitati raccolti dallo slogan «Salviamo Città Studi» (ovvero impediamo il trasferimento dell'Università) come evidentemente di sinistra, progressista, legato a doppio filo ai diritti dei cittadini per una città giusta e sostenibile, eccetera eccetera. Ma c'è un altro segnale, stavolta contraddittorio rispetto agli schemi destra-sinistra del bel tempo che fu, ed è quello emerso dalle recenti elezioni, dove come ci raccontano le cronache dei risultati Milano spicca eccezionale per la tenuta dello schieramento progressista: la sinistra travolta altrove qui pare aver interpretato correttamente i sentimenti del popolo, e non è stata tradita dal suo elettorato. Ma c'è l'eccezione dentro l'eccezione, quando andando a leggere i dettagli si scopre che la significativa tenuta dello schieramento di centrosinistra a Milano ribalta i luoghi comuni, che ci raccontano di solito il centro dei valori immobiliari elevati dove trionfano i conservatori, la destra liberale economica, la periferia industrial-proletaria-popolare automaticamente orientata a sinistra. Stavolta è successo il contrario: su una mappa centro rosso progressista, anelli più esterni blu conservatore. Nell'accezione di «centro» si comprende anche, significativamente, proprio il quartiere di Città Studi, dell'esodo universitario ormai votato dal senato accademico, delle manganellate agli studenti che protestano, dei comitati in subbuglio per il futuro incerto dell'area.

Da un certo punto di vista ne potremmo concludere che comunque tutto si tiene, in fondo: gli studenti manganellati e i comitati contestatori sono il non plus ultra apparente, quanto a «constituency di sinistra», no? Eppure qualcosa non torna, se osserviamo il tutto oltre qualche impressione superficiale. Nel centro di Milano bastione del consenso sedicente progressista e ambientalista, da tempo ormai appare piuttosto evidente come quelle forze e i loro eletti rappresentanti nelle istituzioni (comunali o municipali per lo meno) paiano assestati su politiche a dir poco esclusive, nel senso di localiste, rivolte su sé stesse e in fondo penalizzanti per le periferie, dalle varie regolamentazioni del traffico solo in centro, alla balzana discutibile idea di ripristinare i Navigli. E anche con la «salvezza di Città Studi», al netto dei poveri studenti manganellati, onestamente pare difficile non classificare come «nimby» e localista, la strenua opposizione al trasferimento di alcuni Dipartimenti universitari nelle stesse periferie che tanto avrebbero bisogno, di funzioni qualificanti. Quelle periferie che dicono: la sinistra ci ha abbandonato, oggi rappresenta i garantiti e vuole continuare a farli stare nel loro fortino di privilegio, mentre noi stiamo al freddo e al gelo qui fuori. Difficile dargli torto.

