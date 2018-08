Il Ponte Morandi e il metodo della mannaia

All'inizio l'ingegnere milanese Piero Puricelli pensava solo (molto profetico a sua insaputa) a una specie di pur costosissimo giocattolo tecnico-sportivo, quando nel lontano 1922 perfezionava il concetto di quella canna di fucile per autoveicoli senza alcun ostacolo a rallentarne la corsa. L'autostrada Milano Laghi che due anni dopo sarebbe stata inaugurata con taglio del nastro dalla Lancia ufficiale col Re e la Regina, era nelle intenzioni originarie una specie di versione allargata di un circuito da corsa, così che la neoborghesia invaghita dal Futurismo di Marinetti, cavalcando le proprie sputacchianti berline magari con gli occhialoni da Snoopy, potesse provare l'ebbrezza della velocità avanti e indietro come su una giostra. Ma in tantissimi ne videro subito anche l'immenso potenziale socioeconomico, a partire dal milanese Alessandro Schiavi che scriveva già nel 1925: preparatevi, piccoli Comuni toccati da quella pista veloce, perché prima o poi inizieranno a piombarvi addosso, oltre agli scarichi dei corridori, anche le aspettative di costruttori, industriali, speculatori. E non era certo l'unico, Schiavi, a riflettere sugli effetti a breve e lungo termine di quell'inedita accoppiata tra l'idea della ferrovia in sede propria dedicata con precedenza assoluta, e l'automobile che sino ad allora si era mossa su varie evoluzioni degli antichi viali e vie concepiti per carri e cavalli.

Oltre Oceano, a uno sviluppo ciclopico dell'idea di Puricelli, su territori immensi e con un sistema a rete, ci pensò quasi subito un pimpante ufficiale dell'Esercito, Dwight Eisenhower, stavolta per motivi di sicurezza nazionale. Appariva ovvio come il trasporto di truppe e salmerie nei territori dove si richiedeva per qualunque motivo (ordine pubblico, eventuali invasioni nemiche …) l'intervento immediato, non fosse praticabile attraverso la rete ferroviaria, rigida e inadatta per sua stessa natura allo scopo. Nella mente del giovane ufficiale era insomma già nato il sistema Interstate Highway che avrebbe portato con sé fino all'approvazione, da Presidente degli Stati Uniti, con l'incombere della Guerra Fredda e il timore di attacchi sovietici. Mancava ancora, per iniziare a tradurre in realtà quel gigantesco sogno, un metodo praticabile su larga scala, certamente diverso da quello usato per sfondare senza alcuna resistenza le campagne dell'Ovest milanese sull'asse del Sempione. Iniziò a sperimentarlo in forma semplice ma piuttosto massiccia un amministratore di nome Robert Moses, che occupandosi di parchi per lo Stato di New York lavorava moltissimo anche sulla variante stradale di collegamento tra zone verdi detta parkway, una specie di antenata sostenibile delle autostrade vere e proprie. Espropri, accordi coi proprietari, appalti e progetti attuativi diventarono la sua specialità. Fino al 1948, quando pochi anni prima del varo della grande politica autostradale voluta dal preside Eisenhower, il territorio che si trovò di fronte da attraversare con un'arteria veloce non fu più aperta campagna con qualche raro villaggio, ma uno dei cinque grandi borough che formano la città di New York: il Bronx.

Che fino a quel momento era stato una tranquilla zona periferica, operaia e piccolo borghese: ci penserà Moses, con il suo «metodo della mannaia» a trasformarlo in un batter d'occhio nel leggendario incubo metropolitano famoso in tutto il mondo, al punto che in tanti buchi sperduti si dice «il nostro Bronx» per dire la zona più assurdamente degradata della città. Il metodo della mannaia, vuol dire che, quando davanti a te hai un tessuto fitto e intricato di spazi, flussi, relazioni, il metodo più veloce per inserirti è quello di sfasciare tutto violentemente e tirare dritto: col metodo delle decisioni autoritarie e senza consultazione locale, e con le forme dei progetti, «tecnicamente neutri» e guarda caso ispirati sempre a un razionalismo ingegneristico molto riconoscibile. Razionalismo + metodo autoritario, possiamo riassumerlo così, il Metodo Moses, ben sintetizzato anche dai titoli di due famosi libri che ne riassumono la vita e le opere (infrastrutturali): The Power Broker di Robert Caro, e l'Esperienza della Modernità di Marshall Berman. Bastano i titoli, senza neppure entrare nel merito pur interessantissimo, per raccontare che è il puro e disinvolto uso del potere autoritario, ai limiti del totalitario, a imporre la modernità a colpi di strutture in cemento e acciaio, letteralmente cacciato nella pancia della società. E che alla fine crea disastri, trasforma un pacifico quartiere nel Bronx delle leggende horror metropolitane, produce stragi prima ancora che gli incidenti stradali, o l'inquinamento da scarichi, o qualche crollo accidentale delle strutture, facciano morti per strada o là sotto. Cambiate pure i nomi e le date, ma la storia di progetti come il Ponte Morandi di Genova è già raccontata così.

