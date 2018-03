Apparizione - Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje 25 marzo 2018

Il messaggio della Madonna di Medjugorje di questo 25 marzo è un invito semplice e schietto alla preeghiera, alla confessione e alla grazia. Un passaggio difficile, ma una volta riuscito condurrà alla vittoria.

IL MESSAGGIO. "Cari figli! Vi invito a stare con me nella preghiera, in questo tempo di grazia, in cui le tenebre lottano contro la luce. Figlioli, pregate, confessatevi ed iniziate una vita nuova nella grazia. Decidetevi per Dio e Lui vi guiderà verso la santità e la croce sarà per voi segno di vittoria e di speranza. Siate fieri di essere battezzati e siate grati nel vostro cuore di far parte del piano di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.