Apparizione - Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje oggi 2 gennaio 2018

Nel bellissimo messaggio che la Madonna di Medjugorje ha lasciato al mondo il 2 gennaio, la Regina ci ha parlato di purezza e di amore. "Figli miei siate gioiosi nello spirito, siate bambini". Questa è la missione che ci viene data, questo è quello che ci chiede Gesù per arrivare a Lui: essere gioiosi nello spirito in purezza, perdonare e amare per arrivare a scoprire davvero la pace in noi.

IL MESSAGGIO. Ecco il messaggio della Regina della Pace: "Cari figli, quando sulla terra viene a mancare l’amore, quando non si trova la via verso la salvezza, Io come Madre vengo per aiutarvi, affinchè conosciate una vera fede, viva e profonda, affinchè vi amiate sinceramente. Io come Madre, ardo per il vostro reciproco amore, per la bontà e per la purezza. Il mio desiderio è che siate giusti e che vi amiate. Figli miei siate gioiosi nello spirito. Siate puri, siate vivi. Mio figlio diceva di amare i bambini; siate bambini. Mio Figlio diceva che amava stare tra i cuori puri, perchè i cuori puri sono sempre giovani e gioiosi. Mio figlio diceva che bisogna perdonare e amare. Perdonate e amate. So che questo non è sempre facile. La sofferenza fa si che cresciate nello spirito, per poter crescere sempre più spiritualmente dovete amare e perdonare sinceramente. Molti figli sulla terra non conoscono mio Figlio e non lo amano. Ma voi che amate mio Figlio e Lo portate nel cuore, pregate, pregate, pregate per sentirLo vicino a voi, che la vostra anima respiri il Suo Spirito. Io sono in mezzo a voi e vi parlo di piccole e grandi cose. Non mi stancherò mai di parlarvi di mio Figlio; Amore sincero. Perciò figli miei, amore vero. Figli miei apritemi i vostri cuori, permettiate che vi guidi maternamente. Siate apostoli di mio Figlio, siate apostoli dell’Amore di mio Figlio e del mio amore. Come Madre vi prego, non dimenticate coloro che mio Figlio ha scelto e chiamato per guidarvi. Portateli nel cuore e pregate per loro. Vi ringrazio!"