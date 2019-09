Apparizione - Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje il 25 settembre 2019

Non si può vivere senza preghiera, non può esserci testimonianza di fede senza preghiera. Perchè la preghiera apre le porte allo Spirito Santo e lo Spirito Santo, nel cuore di ciascuno di noi, può agire. Marija ne dà testimonianza nel messaggio che Maria le ha donato.

Il messaggio

"Cari figli! Oggi vi invito a pregare per le mie intenzioni affinché possa aiutarvi. Figlioli, pregate il rosario e meditate i misteri del rosario perché anche voi nella vostra vita passate attraverso le gioie e i dolori. In questo modo trasformate i misteri nella vostra vita perché la vita è un mistero finché non la mettete nelle mani di Dio. Così avrete l’esperienza della fede come Pietro che ha incontrato Gesù e lo Spirito Santo ha riempito il suo cuore. Anche voi, figlioli, siete invitati a testimoniare vivendo l’amore con il quale di giorno in giorno Dio vi avvolge con la mia presenza. Perciò, figlioli, siate aperti e pregate col cuore nella fede. Grazie per aver risposto alla mia chiamata".