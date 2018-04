Festa della Divina Misericordia: il Gesù Misericordioso di Surmanci FOTO

C'è un quadro miracoloso a Surmanci, vicino Medjugorje. Un quadro che rappresenta Gesù Misericordioso, dipinto nel 1982 da un'artista di Padova Lia Galdiolo che lo realizzò con struggente dolore proprio in un periodo molto difficoltoso della sua vita quando il marito morì per un tumore. Lia sentiva dentro sè locuzioni interiori che le dicevano che quel quadro doveva arrivare a Medjugorje. Lei non sapeva come fare, ma Gesù, evidentemente, aveva già preparato le strade. E così fu.

Il quadro finì nelle mani di un gruppo di preghiera della Divina Misericordia di Trento, conosciuto anche da san Giovanni Paolo II, e fu proprio su suo suggerimento che un malato di sclerosi multipla in carrozzina, Ugo Festa di Vicenza, fissandolo e quasi sfidando Gesù, lo pregò di guarirlo. A quel punto, si racconta, Gesù uscì dal quadro e lo alzò, prendendolo dai gomiti. Don Renato Tissot che era presente al miracolo vide la carrozzella muoversi e spostarsi e Ugo guarire completamente. Fu lo stesso sacerdote a telefonare ai veggenti di Medjugorje per raccontare l'accaduto. Fu Marja Pavlovic dopo l'apparizione a percepire la sacralità del dono ed essere felice dell'arrivo dell'icona nella Bosnia-Erzegovina. Solo dopo diverse vicissitudini l'icona fu definitivamente sistemata e custodita in una chiesetta a Surmanci, paesino nei pressi di Medjugorje, a cui si accede attraverso un costo splendidamente panoramico. Dista all'incirca un quarto d'ora di macchina da Medjugorje.