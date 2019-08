Medjugorje, tra festival dei giovani e messaggio del 2 agosto 2019

Il mese di agosto è un mese importantissimo per Medjugorje: si festeggia il festival dei giovani in cui migliaia di ragazzi si incontrano per vivere un'esperienza diversa, una vacanza all'insegna della fede ma soprattutto della sana condivisione del tempo, tra musica, incontri e momenti di riflessione e preghiera. Spettacolare l'adorazione dove al live della musica si contrappone il silenzio profondo, intimo, toccante dell'incontro con l'Eucaristia. Ma è anche il mese in cui è nata Maria, così lei disse durante un'apparizione ai veggenti ancora adolescenti. Il 5 di agosto: quando i fedeli della Madonna regalano a lei una parte di tempo, una piccola rinuncia, un pensiero. E naturalmente non può mancare il messaggio del due del mese. Intenso, accorato e come al solito materno.

Il messaggio

“Cari figli, grande è l’amore di mio Figlio! Se conosceste la grandezza del suo amore, non smettereste di adorarlo e ringraziarlo. Lui è sempre vivo con voi nell’Eucaristia, poiché l’Eucaristia è il suo Cuore. L’Eucaristia è il cuore della fede. Egli non vi ha mai abbandonato: anche quando voi avete cercato di allontanarvi da Lui, egli non si è allontanato da voi. Perciò il mio Cuore materno è felice quando vede che, colmi d’amore, ritornate a lui; quando io vedo che andate a lui sulla via della riconciliazione, dell’amore e della speranza. Il mio Cuore materno sa che, quando vi incamminate sulla via della fede, siete dei virgulti, dei germogli; ma, con la preghiera e il digiuno, sarete dei frutti, il mio fiore, gli apostoli del mio amore. Sarete portatori di luce e, con l’amore e la speranza, illuminerete tutti attorno a voi. Figli miei, come Madre vi prego: pregate, riflettete, meditate. Tutto ciò che vi accade di bello, di doloroso, di lieto e di santo fa sì che cresciate spiritualmente, che mio Figlio cresca in voi. Figli miei, abbandonatevi a lui, credete a lui, confidate nel suo amore: sia lui a guidarvi! L’Eucaristia sia il luogo in cui nutrite le vostre anime, per poi diffondere l’amore e la verità, testimoniare mio Figlio. Vi ringrazio!”.