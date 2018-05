Apparizione - Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje 2 maggio 2018

Migliaia e migliaia i fedeli in preghiera a Medjugorje, l'80% dei quali italiani, che hanno affollato il paesino della Bosnia-Erzegovina durante il ponte del 1° maggio. Nell'apparizione della Regina della Pace alla veggente Mirijana, la Madonna ha parlato di amore, ha chiesto di diventare piccoli per arrivare a fare la volontà del Signore. Diffondere l'amore, quello del Signore: è questa la missione di pace che gli apostoli di Maria sono chiamati a compiere. Una missione possibile aprendo il cuore alla preghiera e al sacrificio, ricordando sempre il valore fondamentale dell'Eucarestia.

IL MESSAGGIO. "Cari figli, mio Figlio, è luce d’amore, tutto ciò che ha fatto e fa, l’ha fatto per amore. Così anche voi, figli miei, quando vivete nell’amore e amate il vostro prossimo, fate la volontà di mio Figlio. Apostoli del mio amore, rendetevi piccoli, aprite i vostri cuori puri a mio Figlio affinché possa operare per mezzo di voi. Con l’aiuto della fede riempitevi di amore, figli miei, non dimenticate che l'Eucarestia è il cuore della fede: è mio Figlio che vi nutre con il suo Corpo e vi fortifica con il suo Sangue; è il miracolo dell’amore; è mio Figlio che sempre nuovamente viene vivo per rinnovare le anime. Figli miei, vivendo nell’amore compiete la volontà di mio Figlio e Lui vive in voi. Figli miei, il mio desiderio materno è che lo amiate sempre di più. Lui vi chiama con il Suo amore, vi dona l’Amore perché lo diffondiate a tutti coloro che vi circondano. Per il suo Amore sono con voi come Madre affinché vi dica parole d’amore e di speranza, affinché vi dica parole di vita eterna che vincono sul tempo e sulla morte, affinché vi inviti ad essere miei apostoli d’amore. Vi ringrazio".