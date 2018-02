Apparizione - Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje oggi 3 febbraio 2018

Ecco il messaggio della Regina della Pace del 2 febbraio 2018. Un messaggio dove ancora una volta Maria ci chiama all'amore e ad una strada tortuosa, apparentemente in salita, ma che superati gli ostacoli e con un po' di coraggio dona pace e gioia. La Mamma Celeste, infine, ha spiegato come sia indispensabile la lettura della Parola di Dio per non perdere la vera luce. Un messaggio dove, come sempre, la Madonna ci parla di infnito amore. Parla al nostro cuore, cerchiamo di ascoltarLa e di abbandonarci con fiducia nella via dove ci conduce.

IL MESSAGGIO. "Cari figli, voi che siete amati da mio Figlio, voi che io amo immensamente con il mio amore materno, non permettete che l’egoismo e l’amare troppo se stessi regnino nel mondo. Non permettete che l’amore e la bontà siano nascoste. Voi che siete amati, voi che avete conosciuto l’amore di mio Figlio, ricordate che essere amati significa amare. Figli miei, abbiate fede: quando avete la fede, siete felici e diffondete la pace. La vostra anima sussulta di gioia. In quest’anima c’è mio Figlio: quando vi donate per la fede, quando vi donate per amore, quando fate del bene al prossimo, mio Figlio, nella vostra anima sorride. Apostoli del mio amore, mi rivolgo a voi come madre, vi raduno intorno a me perché desidero condurvi sulla via dell’amore e della fede, sulla via che porta alla luce del mondo. Sono qui per amore e per fede: perché desidero benedirvi, perché desidero, con la mia benedizione materna, darvi forza e speranza nel vostro tragitto. Perché la strada che conduce a mio Figlio non è facile, è piena di rinunce, del donarsi, del sacrificio, del perdono e molto, molto amore ma questa via conduce alla pace ed alla gioia. Figli miei, non credete alle false voci che vi parlano delle cose false e della luce falsa: voi, figli miei, tornate alle sacre scritture. Con immenso amore vi guardo e per grazia di Dio, mi manifesto a voi. Figli miei, incamminatevi con me. Che la vostra anima sussulti di gioia. Vi ringrazio".