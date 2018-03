Ultimo messaggio Madonna di Medjuorje oggi 18 marzo 2018

Le difficoltà della vita non siaNO fonte di scoraggiamento per voi: è quello che ci dice la Madonna di Medjugorje, nel messaggio lasciato in occasione del compleanno della veggente Mirjana. Fondamentale la fede e la preghiera: abbandonarsi con fiducia tra le braccia di Gesù è l'unico modo per superare ogni dolore terreno.

IL MESSAGGIO. "Cari figli! La mia vita terrena era semplice, amavo e mi rendevano felice le piccole cose, amavo la vita dono di Dio, anche se dolori e sofferenze rompevano il mio cuore. Figli miei avevo la forza della fede e illimitata fiducia nell'amore di Dio. Tutti coloro che hanno la forza delle fede sono più forti, la fede ti fa vivere nel giusto e poi la luce dell'amore divino arriva sempre nel momento desiderato. Questa è la forza che mantiene nel dolore e nella sofferenza. Figli miei pregate per la forza della fede e confidate nel Padre celeste e non abbiate paura. Sappiate che nessuna creatura di Dio verrà persa ma vivrà per sempre. Ogni dolore ha la sua fine e poi comincia la vita in libertà, là dove tutti i miei figli vengono e dove tutto ritorna. Figli miei la vostra lotta è dura, lo sarà ancor di più, però voi seguite il mio esempio. Pregate per la forza della fede, confidate nell'amore del padre celeste. Io sono con voi io mi manifesto a Voi io vi incoraggio, con illimitato amore materno accarezzo le vostre anime, Vi ringrazio”.