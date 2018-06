Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje 25 giugno 2018

Ecco l'ultimo messaggio che la Madonna di Medjugorje ha lasciato ai Suoi figli lo scorso 25 giugno 2018. Un messaggio, che riempie di speranza e che arriva all'indomani dell'anniversario delle apparizioni del paesino della Bosnia Erzegovina, avvenuto nel giorno di San Giovanni Battista.

IL MESSAGGIO. "Cari figli! Questo è il giorno che mi ha dato il Signore per ringraziarLo per ciascuno di voi, per coloro che si sono convertiti e che hanno accettato i miei messaggi e si sono incamminati sulla via della conversione e della santità. Figlioli, gioite, perché Dio è misericordioso e vi ama tutti con il Suo amore immenso e vi guida verso la via della salvezza tramite la mia venuta qui. Io vi amo tutti e vi do mio Figlio affinché Lui vi doni la pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.