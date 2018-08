Apparizione - Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje oggi 2 agosto 2018

E' ufficialmente iniziato a Medjugorje il Festival dei giovani. Un programma intenso coinvolgerà i ragazzi e la parrocchia in questi giorni, giorni ricchi di momenti di preghiera e di serenità. Nel giorno in cui si è verificata l'apparizione della Madonna, in molti si sono recati presso la Croce Blu, un appuntamento che non viene riportato, però, nei programmi ufficiali della parrocchia. La parrocchia continua ad essere obbediente alle direttive ricevute ma lascia liberi i fedeli di recarvisi in quanto luogo di preghiera. Come ci conferma una guida di Medjugorje, però, in queste ore sono avvenuti dei fatti molto importanti per i fedeli.

Nunzio apostolico al Festival dei giovani

Mercoledì sera un ulteriore passo importante è stato compiuto ufficialmente dalla Chiesa. Durante la Santa Messa accanto all’incaricato del Vaticano, il vescovo Hoser, c’era anche il Nunzio Apostolico di Bosnia ed Erzegovina, monsignor Luigi Pezzuto. Da quello che sappiamo, è la prima volta che un Nunzio Apostolico interviene ufficialmente all’inizio del Festival dei Giovani. L’omelia l’ha tenuta lui, rifacendosi al Vangelo e alle Letture. Prendendo spunto dalle parabole dell’uomo che trova il tesoro in un campo, ha ricordato ai giovani: “che il Regno di Dio è una realtà che esiste per se stessa,… il Regno di Dio tu lo trovi inaspettatamente, perché è un dono… L’uomo che lavora la terra può essere il simbolo di tutti coloro i quali lavorano il terreno del proprio spirito… Se voi lavorate il terreno della vostra persona, il Signore non mancherà di venirvi incontro… Optare per il Regno di Dio significa optare per una Persona: Gesù, che solo può donare la vera letizia, perché è Lui stesso la sorgente della gioia”.

Il messaggio

Ecco il messaggio che la Madonna ha rivolto ai Suoi Figli: "Cari figli, con amore materno vi invito ad aprire i vostri cuori alla pace, ad aprire i vostri cuori a mio #Figlio, a cantare nei vostri cuori l’amore verso mio Figlio, perché solo da questo amore arriva la pace dell’anima. Figli miei, so che avete la bontà, so che avete l’amore, l’amore misericordioso. Però molti miei figli hanno ancora cuori chiusi, pensano di poter agire senza rivolgere i loro pensieri verso il #PadreCeleste che illumina, verso mio Figlio che è sempre nuovamente con voi nell’#Eucarestia e desidera ascoltarvi. Figli miei, perché non gli parlate? La vita di ognuno di voi è importante e preziosa perché è il dono del Padre Celeste per l’eternità, perciò non scordatevi mai di ringraziarlo, parlategli. Lo so, figli miei, che a voi è sconosciuto ciò che verrà dopo, però quando verrà il vostro 'dopo' avrete tutte le risposte. Il mio amore materno desidera che siate pronti. Figli miei, con la vostra vita mettete sentimenti buoni nei cuori delle persone che incontrate, sentimenti di pace, di bontà, di amore e di perdono. Attraverso la preghiera ascoltate cosa vi dice mio Figlio e così fate. Nuovamente vi invito a pregare per i vostri pastori, per coloro che mio Figlio ha chiamato; ricordate, hanno bisogno di #preghiere e di #amore. Vi ringrazio".