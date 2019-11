Apparizione - Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje oggi 2 novembre 2019

Un messaggio quello della Madonna di Medjugorje lasciato a Mirjana in questo 2 novembre con almeno due consigli nitidi da parte della nostra Mamma Celeste. La Madonna, oltre a raccomandarci di non dimenticare la preghiera, vera via per arrivare a Suo figlio, invita a leggere il Vangelo e a non giudicare nessuno. Operazioni e consigli utili per salvare sè stessi.

Il messaggio

“Cari figli, il mio diletto Figlio ha sempre pregato e glorificato il Padre Celeste. Gli ha sempre detto tutto ed ha confidato nella sua volontà. Così dovreste fare anche voi, figli miei, poiché il Padre Celeste ascolta sempre i Suoi figli. Un unico cuore in un solo cuore: amore, luce e vita. Il Padre Celeste si è donato mediante un volto umano, e tale volto è il volto di mio Figlio. Voi, apostoli del mio amore, voi dovreste sempre portare il volto di mio Figlio nei vostri cuori e nei vostri pensieri. Voi dovreste sempre pensare al Suo amore e al Suo sacrificio. Dovreste pregare in modo da sentire sempre la Sua presenza. Poiché, apostoli del mio amore, questo è il modo di aiutare tutti coloro che non conoscono mio Figlio, che non hanno conosciuto il suo amore. Figli miei, leggete il libro dei Vangeli: è sempre qualcosa di nuovo, è ciò che vi lega a mio Figlio, che è nato per portare parole di vita a tutti i miei figli e per sacrificarsi per tutti. Apostoli del mio amore, portati dall’amore verso mio Figlio, portate amore e pace a tutti i vostri fratelli. Non giudicate nessuno, amate ognuno mediante l’amore verso mio Figlio. In tal modo vi occuperete anche della vostra anima, ed essa è la cosa più preziosa che veramente vi appartiene. Vi ringrazio!