Apparizione - Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje oggi 25 luglio 2019

Il messaggio lasciato alla veggente Marja parla dell'importanza della preghiera la via d'uscita dal peccato e prezioso sostegno nelle prove della vita.

Il messaggio

"Cari figli! La mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà ma se siete miei, vincerete perché il vostro rifugio sarà il Cuore di mio Figlio Gesù. Perciò figlioli, ritornate alla preghiera affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata."