Apparizione - Ultimo messaggio Madonna Medjugorje oggi 4 aprile 2018

Le caratteristiche di chi si è convertito e di chi ha incontrato Gesù sono tutte in queste parole della Madonna di Medjugorje che nell'ultimo messaggio a Mirjiana racconta di come la fede, la presenza dello Spirito Santo e la gioia che ne deriva siano dentro al cuore di chi si è abbandonato totalmente o di chi ha intrapreso un viaggio in comunione con Lui. Impariamo tanto, proviamoci. Leggiamo e rileggiamo questo messaggio d'amore.

MESSAGGIO. "Cari figli, per mezzo del grande amore del Padre Celeste, sono con voi come vostra Madre e voi siete con me come miei figli, come apostoli del mio amore che senza sosta raduno attorno a me. Figli miei, voi siete quelli che, con la preghiera, dovete abbandonarvi in totalità a mio Figlio, affinché non siate più voi a vivere, ma mio Figlio in voi; in modo che tutti quelli che non lo conoscono, lo vedano in voi e desiderino conoscerlo. Pregate che vedano in voi umiltà decisa e bontà, disponibilità a servire gli altri; che vedano che voi vivete col cuore la vostra vocazione nel mondo, in comunione con mio Figlio. Che vedano in voi mitezza, tenerezza ed amore verso mio Figlio, come anche verso i vostri fratelli e sorelle. Apostoli del mio amore, dovete pregare molto e purificare i vostri cuori, in modo che siate voi i primi a camminare sulla via di mio Figlio; in modo che siate voi i giusti uniti dalla giustizia di mio Figlio. Figli miei, come miei apostoli dovete essere uniti nella comunione che scaturisce da mio Figlio, affinché i miei figli che non conoscono mio Figlio riconoscano una comunione d’amore e desiderino camminare sulla via della vita, sulla via dell’unità con mio Figlio. Vi ringrazio."