Da alcuni semi un aiuto per chi ha problemi di erezione e di fertilità

Anche agli antichi era noto come alcuni tipi di semi fossero in grado di migliorare le prestazioni sessuali nell’uomo tanto che alcuni di essi venivano considerati dei veri e propri afrodisiaci.

Già in un articolo precedente avevamo spiegato quanto sia importante l’alimentazione per una corretta funzione del sistema vascolare e del sistema erettile nell’uomo.

Oggi vedremo quali altre molecole, tra quelle presenti in natura, possono giovare alla fertilità e alla sessualità maschile.

I semi di zucca: sono famosi per apportare lo zinco. L’estratto di semi di zucca contribuisce a mantenere in equilibrio la ghiandola prostatica e sembra ridurre la possibilità di sviluppare malattie tumorali. La presenza di acidi grassi polinsaturi come omega 3 è in grado di apportare prostaglandine con un conseguente aumento del desiderio sessuale.

I semi di cumino: anch’essi ricco di zinco giovano alla salute della prostata e alla mobilità degli spermatozoi. Inoltre contengono quantità importanti di potassio, indispensabile per la circolazione del sangue e la pressione arteriosa.

Semi di carambola: è una spezia più rara e comunque meno apprezzata. I semi contengono il timolo che ha un’azione utile contro i batteri ed è in grado di migliorare la qualità del liquido seminale.

Semi di pistacchio: contengono arginina una molecola in grado di indurre e mantenere la liberazione di ossido nitrico, la molecola indispensabile per la vasodilatazione, indispensabile dunque per l’erezione.

Semi di sesamo: hanno un’importante azione antiossidante e, d’altro canto, bloccano l’attività di enzimi in grado di interferire negativamente con la maturazione degli spermatozoi.