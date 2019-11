Calo della libido e della concentrazione, hai controllato il testosterone libero?

La carenza di testosterone (o ipogonadismo) spesso comporta un elenco inquietante di possibili sintomi: ad esempio potremmo aumentare di peso più facilmente (sotto forma di grasso, non di muscolo) oppure rilevare un desiderio sessuale inferiore al solito. Ma potremmo anche sentirci come se una costante letargia stia soffocando la capacità della nostra mente di concentrarsi, prendere decisioni rapide e accurate e di sentirsi bene.

Se stiamo riscontrando questi o altri segnali, una delle possibile case potrebbe essere risiedere proprio in uno squilibrio dei nostri livelli di testosterone.

Avere livelli normali di testosterone è importante indipendentemente dal sesso, perché il testosterone è un ormone assolutamente essenziale per un metabolismo sano. (Ad esempio, livelli ottimali di testosterone aiutano il corpo a bruciare i grassi e ad aumentare la massa muscolare). Il consiglio è dunque quello di controllare i nostri livelli ematici di testosterone.

Per determinare il livello di testosterone, i test del sangue misurano specifici marcatori nel tuo corpo quali il testosterone totale o il testosterone libero.

Il test del testosterone libero è utile perché si tratta di un marker che può darci una migliore comprensione dei nostri disturbi. Ma qual è la differenza tra testosterone totale e testosterone libero?

Negli uomini, la maggior parte del testosterone viene prodotta dai testicoli attraverso una serie complessa di reazioni biochimiche - che convertono il colesterolo in testosterone (le ghiandole surrenali producono anche del testosterone).

Le molecole di testosterone vengono quindi secrete direttamente nel flusso sanguigno, dove molte di esse si legano presto ad altre molecole note come globulina legante gli ormoni sessuali o SHBG (il testosterone, come forse sapete, è un ormone sessuale). Altre molecole di testosterone si legano all'albumina, un importante tipo di proteine del sangue.

E il resto del testosterone, il testosterone non legato? Questo testosterone è - appropriatamente - chiamato "testosterone libero", o T libero, perché non è attaccato ad altre molecole. Il nostro corpo utilizza attivamente molecole di T libere poiché sono libere di entrare nelle cellule del corpo - senza impedimenti di SHBG o albumina - per svolgere la loro funzione di molecole di segnalazione che regolano il metabolismo e altre funzioni cellulari. (Le molecole di testosterone legate ad altre proteine non possono entrare nella maggior parte delle cellule.)

Il testosterone totale è una misura della quantità di testosterone che abbiamo nel sangue in totale, sia libera che legata. (Quindi avremmo sempre un livello più alto di T totale rispetto a T. libero)

In generale, se le molecole leganti SHBG sono più alte avremo livelli più bassi di T libero. Con più molecole di SHBG nel sangue, una quantità maggiore del nostro testosterone sarà infatti legata e per nulla libera.

Supponiamo che un uomo stia vivendo alcuni dei sintomi dell'ipogonadismo (deficit di testosterone), come bassa libido, difficoltà di concentrazione, scarsa capacità di concentrazione o e costante bassa energia. Quindi decide di misurare il suo testosterone totale, ma scopre che il suo livello T totale è perfettamente normale. Tuttavia, sta attraversando sintomi molto reali, tipici dell'ipogonadismo. Quale potrebbe essere allora il problema?

Si scopre che i sintomi della carenza di testosterone non sono causati solo dalla quantità totale di testosterone nel sangue. Quando si tratta di ipogonadismo, anche il livello della T libero è importante, perché il T libero è ciò che il tuo corpo ha prontamente disponibile nel flusso sanguigno. Quindi potremmo avere normali livelli di T totali, ma soffrire ancora delle estenuanti conseguenze della carenza di testosterone perché i nostri livelli di T liberi sono troppo bassi (il che può essere dovuto a un'elevata quantità di SHBG nel sangue).

Pertanto, i livelli di T liberi possono far luce sul motivo per cui molti pazienti riferiscono segni di carenza di testosterone, anche se i livelli di T totali sono normali. In effetti, la ricerca suggerisce che i livelli di T liberi sono un predittore migliore dei sintomi di carenza di testosterone rispetto ai livelli di T totali. Inoltre, bassi livelli di T totale non indicano necessariamente un problema di salute correlato al testosterone, poiché questo potrebbe essere semplicemente un "effetto collaterale" di qualcos'altro che accade nel tuo corpo.

Ad esempio, l'obesità può portare a una diminuzione dei livelli di T totali, poiché la resistenza all'insulina - una conseguenza comune dell'obesità - riduce i livelli di SHBG, causando anche la caduta dei livelli di T totali. Tuttavia, in uno scenario come questo, il T libero non è influenzato e rimane a un livello normale.

Quindi, bassi livelli di Testosterone totalepossono essere riflesso di un non perfetto equlibrio metabolico nel nostro corpo, bassi livelli di T libero possono aiutarci a individuare una possibile causa dei sintomi da carenza di testosterone.