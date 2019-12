Testosterone libero, ormone della crescita e... cancro della prostata

Gli uomini con livelli più alti di testosterone "libero" e ormone della crescita nel sangue hanno maggiori probabilità di essere colpiti da un cancro alla prostata, secondo una ricerca presentata alla Conferenza sul cancro dell'NCRI del 2019.

Altri fattori come l'età avanzata, l'etnia e una storia familiare della malattia sono già noti per aumentare il rischio di sviluppare il tumore prostatico.

Lo studio condotto dal dott. Ruth Travis, professore associato della Università di Oxford, Regno Unito, è però uno dei primi a mostrare una forte evidenza su due fattori che potrebbero eventualmente essere modificati per ridurre il rischio di cancro alla prostata.

Il dottor Travis ha dichiarato: "Il cancro alla prostata è il secondo tumore più comunemente diagnosticato negli uomini in tutto il mondo dopo il cancro ai polmoni e una delle principali cause di morte per tumore. Ma non ci sono consigli basati sull'evidenza che possiamo dare agli uomini per ridurre il loro rischio.”

Lo studio è stato incentrato sui livelli di due ormoni che circolano nel sangue perché ricerche precedenti suggerivano che potrebbero essere collegate al cancro alla prostata e perché si tratta di fattori che potrebbero essere potenzialmente alterati nel tentativo di ridurre il rischio di cancro alla prostata.

I ricercatori hanno studiato 200.452 uomini che fanno parte del progetto UK Biobank. Tutti erano sani quando si sono uniti allo studio e non assumevano alcuna terapia ormonale.

Sono stati prelevati campioni di sangue che sono stati testati per i livelli di testosterone e un ormone della crescita chiamato fattore di crescita simile all'insulina-I (IGF-I). I ricercatori hanno calcolato i livelli di testosterone libero - testosterone che circola nel sangue e non si lega a nessun'altra molecola e può quindi avere un effetto nel corpo. Un sottogruppo di 9.000 uomini ha dato un secondo campione di sangue in un secondo momento, per aiutare i ricercatori a spiegare le fluttuazioni naturali dei livelli ormonali.

Gli uomini sono stati seguiti per una media di 6-7 anni per vedere se il tumore prostatico continuasse a progredire. All'interno del gruppo, ci sono stati 5.412 casi e 296 morti per malattia.

I ricercatori hanno scoperto che gli uomini con concentrazioni più elevate dei due ormoni nel sangue avevano maggiori probabilità di essere diagnosticati con il cancro alla prostata.

Per ogni aumento di cinque nanomoli nella concentrazione di IGF-I per litro di sangue (5 nmol / L), gli uomini avevano il 9% in più di probabilità di sviluppare il cancro alla prostata. Per ogni aumento di 50 picomole di testosterone "libero" per litro di sangue (50 pmol / L), vi è stato un aumento del 10% del rischio di cancro alla prostata.

Osservando la popolazione nel suo insieme, i ricercatori affermano che i loro risultati corrispondono a un rischio maggiore del 25% negli uomini che hanno i livelli più alti di IGF-I, rispetto a quelli con il più basso. Gli uomini con i livelli più alti di testosterone "libero" affrontano un rischio maggiore del 18% di cancro alla prostata, rispetto a quelli con i livelli più bassi.

Grazie alle grandi dimensioni dello studio, i ricercatori sono stati anche in grado di tenere conto di altri fattori che possono influenzare il rischio di cancro, tra cui le dimensioni del corpo, lo stato socioeconomico e il diabete.

Il dott. Travis ha dichiarato: "Questo tipo di studio non può dirci perché questi fattori sono collegati, ma sappiamo che il testosterone svolge un ruolo nella normale crescita e funzione della prostata e che IGF-I ha un ruolo nello stimolare la crescita di cellule nei nostri corpi".

Ciò che questa ricerca ci dice è che questi due ormoni potrebbero essere un meccanismo che collega cose come la dieta, lo stile di vita e le dimensioni del corpo con il rischio di cancro alla prostata. Questo ci avvicina alle strategie per prevenire la malattia.

Questi risultati sono importanti perché dimostrano che ci sono almeno alcuni fattori che influenzano il rischio di cancro alla prostata che possono potenzialmente A più lungo termine, ciò potrebbe significare che possiamo dare agli uomini consigli migliori su come adottare misure per ridurre il proprio rischio.

Fonte: ScienceDaily