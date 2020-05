Come aumentare il testosterone libero

Il testosterone libero è la quota di testosterone libera di agire, la quota non legata all'albumina e non legata alla HSBG, la componente quindi in grado di circolare nel sangue e di stimolare i recettori periferici dei vari organi bersaglio. Rappresenta quindi la componente del testosterone responsabile di tutti i sintomi e segni tipici di questo fantastico ormone: anabolismo muscolare, trofismo osseo, capacità di concentrazione, libido e funzione erettile, tutte condizioni che possono venire a mancare quando il testosterone libero si abbassa.

Fermo restando che la determinazione e la misurazione del testosterone libero è molto complessa, richiedendo metodi particolari non sempre adottati da tutti i laboratori analisi, rimane comunque sempre presente in molti pazienti la necessità di come poter aumentare il testosterone libero in maniera naturale o chimica.

Esistono in natura vari nutraceutici e sostanze naturali che possono avere un azione tonico adattogena, molta importanza è stata data dal 2018 alla vitamina D3, che se presente in dosi importanti ( 50-70 ng/ml ), sembra essere in grado di sganciare il testosterone libero dalle proteine leganti, ma ad oggi l'unico modo farmacologico conosciuto e riconosciuto per l'aumento del testosterone libero è l'uso del mesterolone (nome commerciale Proviron), una molecola in grado di liberare il testosterone libero e di sganciare il testosterone dal suo legame con la HSBG ,dotato anche di un potere anti-estrogenico rimanendo la molecola più adatta per questo tipo di finalità.

Ricordiamo che il Proviron tende ad aumentare la trasformazione del testosterone in DHT , molecola dotata di forti poteri androgeni con effetti anabolici ma responsabile anche di alcuni effetti collaterali quali ad esempio l’alopecia e l'ipertrofia prostatica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le terapie ormonali devo essere sempre affrontate dopo una attenta e specifica valutazione da parte del proprio andrologo o endocrinologo di fiducia.