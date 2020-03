Come utilizzare il preservativo

Dobbiamo riconoscere che spesso per mancanza di informazione i nostri figli non hanno le giuste competenze o le giuste indicazioni per l’uso del preservativo nelle loro prime esperienze sessuali.

Vediamo insieme quali possono essere i consigli più pratici ed utilizzabili.

Il preservativo deve essere appoggiato sul pene in erezione ancora prima di iniziare un rapporto sessuale.

Alcune volte è consigliato usarloanche in occasione dei rapporti orali, per prevenire contagi virali (HPV) o batterici (sifilide orale in aumento negli ultimi tempi).

Usare il profilattico non è difficile. Ma il suo utilizzo, soprattutto la prima volta, può essere motivo di ansia nel giovane. Sarebbe utile quindi fare pratica da soli in completa serenità in modo da non farsi trovare impreparati al momento del rapporto sessuale.

In ogni modo è bene tenere a mente piccoli accorgimenti per evitare spiacevoli inconvenienti.

Nel momento di usare il preservativo bisogna aprire l’involucro estraendo il preservativo con delicatezza e ponendo attenzionea non creare lacerazioni con le unghie o anelli. Attenzione anche a srotolarlo dal verso giusto.

Bisogna fare pressione fra l’indice e il pollice sul serbatoio posto proprio all’estremità in modo da far uscire l’aria che potrebbe togliere la sensibilità o causare delle rotture.

Appoggiare il condom sull’estremità del pene in erezione,sul glande quindi, e srotoliamolo fino alla base eliminando le bolle d’aria e lasciando lo spazio in punta per la raccolta del liquido seminale.

Subito dopo l’eiaculazione va estratto con il pene ancora eretto tenendo stretto il bordo del preservativo con due dita ed evitare che si sfili e lasci fuoriuscire liquido seminale. Tra i consigli utili sicuramente quelli di conservare i profilattici in un luogo riparato, evitare l’esposizione e ad altre fonti di calore come il cruscotto dell’auto o il portafoglio. I preservativi infatti sono molto sensibili all’umidità, al calore e alla luce.

Non usare i denti o strumenti taglienti per evitare che vi sia una microrottura e uno scambio del liquido seminale e/o microrganismi fra partner e, nello stesso tempo, non avere contatto genitale ancor prima di aver messo il preservativo.

Non srotolare il profilattico prima di metterlo. Inserirlo direttamente sul pene in erezione e srotolare fino a coprire completamente il pene sino alla base.

Buttare il preservativo e sostituirlo con uno nuovo se si inserisce nella parte sbagliata, si corre il rischio di contaminarlo con il liquidopre-eiaculatorio che può contenere microrganismi sessualmente trasmissibili. Se ciò accade e c’è il timore che la contaminazione sia avvenuta ènecessario utilizzare un profilattico nuovo. Ricordiamoci di non usare il profilattico se la confezione sia rotta se lo sentiamo troppo asciutto o insolitamente appiccicoso e se conservato da molto tempo.