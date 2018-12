Le dimensioni del pene e la paura del pene piccolo

Argomento sicuramente attuale è quello che ogni uomo o la maggior parte degli uomini affronta durante la sua crescita sessuale, ossia essere certi dell’adeguatezza delle dimensioni del proprio pene. Innanzitutto dobbiamo distinguere fra quelle che sono le dimensioni standard del pene e quella che invece è proprio una condizione clinica definita micropenia. Allo stato flaccido, di riposo, tenendo conto delle differenze tra ogni soggetto, le misure a riposo variano tra i 8 e di 11 cm. La lunghezza media nell'uomo moderno nello stato di riposo è di circa 9 centimetri. Nel momento dell’erezione le misure possono variare tra i 9 e 22 cm. Studi scientifici hanno documentato che la misura media è di circa 13 cm con un massimo di 18 cm. La giusta misurazione deve essere comunque effettuata con il pene in erezione.

Come misurare la lunghezza del pene

Per misurare la lunghezza ci si fornisce di un righello rigido e si posiziona lateralmente al pene proprio vicino al punto dove questo si unisce con il pube. Sono due i parametri che dobbiamo tenere in considerazione: la lunghezza e lo spessore o circonferenza, la quale cambia nei vari punti del pene. E' preferibile che la misurazione venga eseguita in piedi mantenendo il pene perpendicolare rispetto al corpo; rimane chiaramente ovvio che la misurazione andrebbe effettuata dallo specialista ma può essere fatta anche personalmente.

Quando dobbiamo parlare di pene piccolo?

Se dobbiamo dare delle misure diciamo che nella norma il pene a riposo deve misurare fra gli 8 e 11 centimetri e in erezione fra i 9 e i 22. La micropenia quindi come patologia viene diagnosticata quando il pene in erezione è inferiore ai 7-8 cm di lunghezza.

Quali possono essere le cause di un micropene?

Le malattie possono essere genetiche oppure una scarsa produzione di ormoni maschili, tra cui chiaramente il testosterone oppure una ridotta sensibilità dei recettori degli organi sessuali al testosterone. Ci sono poi tutte quelle condizioni così chiamate dismorfofobia peniena, in cui rientra anche la sindrome da spogliatoio (che cos'è), in cui non ci sono effettivamente dimensioni tali da poter parlare di patologia ma il soggetto stesso purtroppo confronta erroneamente le proprie lunghezze con degli standard non veritieri. Ricordiamo sempre che esiste la figura dell’andrologo, che equivale al ginecologo per le donne, al quale dobbiamo fare riferimento in ogni momento della nostra età che sia matura o adolescenziale per dirimere ogni dubbio e sincerarsi dell’integrità e funzionalità del nostro apparato urogenitale.