Aumentare le dimensioni del pene

In un post precedente avevamo parlato del pene piccolo e di quelle situazioni in cui può effettivamente esistere una patologia definita micropenia, oppure talvolta alcune forme con una impronta psicogena, legate a una dismorfofobia come ad esempio nella classica sindrome da spogliatoio. Oggigiorno vi sono sempre più richieste da parte dell’uomo sulla possibilità di aumentare il diametro del pene o di aumentarne la lunghezza. Diciamo subito che attualmente l’unica possibilità per allungare il pene è la sezione del legamento sospensore (del pene) che è un legamento in grado di mantenere collegato il pene all’osso pubico e la cui sezione permette un allungamento di circa 2 centimetri.

Per quanto riguarda invece l’ingrandimento del pene, quindi un aumento del diametro, sono state proposte varie tecniche: ricordiamo le tecniche che propongono l’iniezione di grasso autologo, centrifugato e poi reinserito con una tecnica ambulatoriale sotto il derma, come anche in alcuni casi è stato proposto l’uso di iniezioni di silicone liquido. Ma la novità da questo punto di vista è da qualche tempo l’utilizzo dell’acido ialuronico cross linkato. L’acido ialuronico è una molecola naturalmente presente nel nostro organismo a livello di molti tessuti connettivi, responsabile giusto per dire di quel tono disteso della pelle giovanile, ed è molto utilizzato già da tempo in altri campi, ad esempio in chirurgia plastica è utilizzato per il rimodellamento delle labbra e degli zigomi. L’acido ialuronico cross linkato è una molecola particolare, dotata di una ottima biocompatibilità che permette quindi una omogeneizzazione del materiale una volta iniettato e quindi una distribuzione uniforme, ed è totalmente privo di effetti collaterali, permettendo in breve tempo il raggiungimento del risultato voluto.

Purtroppo le caratteristiche biologiche portano immancabilmente a un naturale riassorbimento che richiede quindi spesso a distanza di circa 2 anni un rinnovo della infiltrazione. La tecnica è totalmente ambulatoriale e richiede pochi minuti per l’esecuzione, mentre vengono richiesti chiaramente dei giorni di astinenza sessuale ed esercizi manuali per permettere la distribuzione del materiale in maniera uniforme.

Questo blog ha chiaramente finalità informativa, ma rimane assolutamente indispensabile una valutazione da parte dell’andrologo e/o sessuologo clinico prima di affrontare tecniche particolari e impegnative, sotto vari aspetti, non per ultimo economico.