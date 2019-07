Quali sono le normali misure del pene e quando possiamo parlare di pene piccolo

Argomento sempre ribattuto e ricercato, specialmente nel giovane, per verificare e avere conferma sulle dimensioni del proprio pene. Innanzitutto dobbiamo premettere che i dati fisiologici ci indicano come dimensioni e forma del pene possono variare in maniera importante da persona a persona e anche relativamente all’età.

In passato nei libri di medicina e nei testi di anatomia si scriveva che le misure normali del pene in lunghezza variano dai 6 ai 10 cm e che in erezione queste misure potevano aumentare dai 2 ai 5 cm.

Dimensioni del pene, tra scienza e falsi miti

Sappiamo oggi che l’erezione varia a secondo delle condizioni esterne e di vari fattori: temperatura, condizioni di stress e di ansia. Ed è chiaramente importante considerare che le dimensioni del pene non sono sempre strettamente correlate alla crescita corporea.

Dobbiamo d’altronde sfatare il mito diffusissimo che gli uomini piccoli e brevilinei abbiano misure abbondanti.

Sappiamo anche che, e su questo non ci sono possibilità di smentita, le dimensioni del pene non sono in grado di condizionare il piacere sessuale e non giustificano la scelta da parte del partner.

La storia ci fa tornare indietro nel 1948 quando Alfred Kinsey, famoso storico, sostenne che le giuste dimensioni di un organo maschile sessuale erano intorno ai 16 cm. Questa affermazione divenne un incubo per molti uomini che non si ritrovavano nelle misure suddescritte.

Quali misure sono ritenute "normali e ideali"

Ma il primo e vero studio condotto per questo motivo è stato fatto in Israele, seguito da uno studio della Università della California di San Diego dove si è evidenziato che solo il 2% delle persone osservate possono essere definite come portatrici di pene piccolo o nascosto e che per pene piccolo indichiamo un pene con una lunghezza in erezione inferiore ai 7 cm: al di sopra di queste misure il pene viene considerato normale.

Sempre dagli studi provenienti dall'Università di San Diego sono state ritenute normali e ideali misure che vanno dagli 8,8 cm di lunghezza a pene flaccido e di 12,5 cm in erezione mentre per quanto riguarda la circonferenza viene ritenuta normale una circonferenza di 9,9 cm a riposo e 12,5 cm in rigidità.

Uno studio importante, che è stato finanziato da produttori di profilattici, ha indicato che il 75% degli uomini valutati in erezione avevano misura compresa fra i 12,9 e i 15,7 cm e una circonferenza media di 12,4 cm.

Un altro importantissimo studio italiano, molto attendibile, pubblicato su European Urology e condotto su circa 3300 soggetti di varia età , ha individuato una lunghezza media del pene in flaccidità di 9 cm e una circonferenza media di 10 cm con una lunghezza media in erezione, ossia con il pene stirato e misurato dal pube all’apice, di 12,5 cm.

Uno studio dell’associazione italiana di andrologia ha fatto emergere quanto circa il 25% di italiani sia insoddisfatto delle proprie dimensioni, benché le misure siano regolari, e questo sembra essere soprattutto un problema psicologico.

Un’altra indagine italiana che ha coinvolto circa 2300 uomini ha individuato una lunghezza media del pene di 12,5 cm e una circonferenza media di 9,3 cm. Questi misure tendono a ridursi con l’avanzare dell’età e anche in presenza di alcune malattie vascolari quali l’ipertensione , il diabete, il colesterolo alto e la cardiomiopatia ischemica.

Concludendo quindi, abbiamo adesso un ‘idea approssimativa su quelle che sono le normali dimensioni di un pene e ricordiamo che per micropene (pene piccolo) intendiamo un pene che abbia la lunghezza in erezione di sotto dei 7 cm. Ricordiamo anche che oggigiorno ci sono delle tecniche che permettono di aumentare la lunghezza del pene o aumentare il diametro come ad esempio le infiltrazioni di acido ialuronico cross linkato, le infiltrazioni di acido grasso autologo o le sezioni del legamento sospensore, sempre dopo accuratissima valutazione psico fisica da parte dell’andrologo e sessuologo curante .