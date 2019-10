Esposizione alla plastica durante la gravidanza: esiste il rischio di avere bambini meno intelligenti?

L'esposizione durante il primo trimestre di gravidanza a miscele di sospette sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino riscontrate nei prodotti di consumo è correlata a un QI più basso nei bambini di 7 anni, secondo uno studio condotto da ricercatori della Icahn School of Medicine di Mount Sinai e Università di Karlstad, Svezia e pubblicato su Environment International ad ottobre. Questo studio è tra i primi a esaminare le miscele chimiche sospette di disturbo endocrino prenatale in relazione al neurosviluppo.

Gli scienziati hanno misurato 26 sostanze chimiche nel sangue e nelle urine di 718 madri durante il primo trimestre di gravidanza nello studio di madri e bambini svedesi, noto come SELMA.

Queste sostanze chimiche includevano bisfenolo A (BPA), che si trova in contenitori di plastica per alimenti e bevande, nonché pesticidi, ftalati e altri prodotti chimici presenti nei prodotti di consumo. Alcune di queste sostanze sono note per interrompere l'attività endocrina (ormone) nell'uomo; altre hanno dimostrato di farlo solo negli animali o sono sospettate di alterazioni endocrine perché condividono caratteristiche chimiche con interferenti noti.

I ricercatori hanno successivamente seguito i bambini all'età di 7 anni e hanno scoperto che quelli le cui madri avevano livelli più alti di sostanze chimiche nel loro sistema durante la gravidanza avevano punteggi del QI più bassi, in particolare i ragazzi, i cui punteggi erano inferiori di due punti. All'interno della miscela, il bisfenolo F (BPF), un composto sostitutivo del BPA, ha dato il massimo contributo alla riduzione del QI dei bambini, suggerendo che la BPF non è più sicura per i bambini rispetto al BPA.

Lo studio ha scoperto che altri prodotti chimici di interesse nella miscela erano i cloroprifos dei pesticidi; sostanze polifluoroalchiliche, che si trovano nei prodotti per la pulizia; triclosan, una sostanza chimica presente nei saponi antibatterici; e ftalati, che si trovano in plastica e cosmetici in polivinilcloruro morbido. Molte sostanze chimiche rimangono nel corpo solo per un breve periodo, il che significa che anche un'esposizione a breve termine può essere dannosa, quindi i ricercatori ritengono che ciò significhi che prevenire l'esposizione a donne in gravidanza o donne che cercano di rimanere incinta è fondamentale per prevenire danni neurologici ai bambini .