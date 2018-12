Il frenulo del pene, tutto quello che dovremmo sapere

Che cos’è il frenulo del pene?

Il frenulo del pene è un sottile strato di pelle che unisce il glande con il prepuzio, quella parte di pelle che copre il glande, ha una lunghezza molto variabile da individuo a individuo come anche può variare lo spessore la larghezza. Nel frenulo sono contenuti numerosi recettori deputati a trasmettere il piacere sessuale come anche a livello della corona del glande.

Cosa intendiamo per frenulo breve?

Il frenulo corto è così definito quando abbassando la pelle il glande viene portato verso il basso quello che un tempo si definiva effetto concorde, come la fusoliera abbassata del famoso aereo. In ogni caso spesso è anche la persona a rendersi conto di una tensione eccessiva anche durante la banale manovra per la pulizia, chiaramente in fase di attività sessuale può essere fonte di disagio o di eiaculazione precoce.

Ma il frenulo si deve rompere durante l’attività sessuale?

Assolutamente no, non dobbiamo identificare la rottura del frenulo come la deflorazione nella donna, ci sono però dei frenuli a rischio legati appunto la loro brevità e sottigliezza.

E che cosa dobbiamo fare se frenulo si rompe?

All’interno del frenulo vi è una piccola arteria per cui nell’eventualità di una lacerazione l’unico rischio è che ci sia un po’ di sanguinamento, questo fatto non deve assolutamente allarmarci, basta comprimere all’altezza della lacerazione per alcuni minuti e il sanguinamento siarresterà da solo. Alcune volte è preferibile consultare un pronto soccorso dove con una anestesia locale verrà eventualmente regolarizzata la lacerazione che potrebbe essere solamente parziale. Nel caso non ci sia sanguinamento il problema può essere gestito anche autonomamente. Basta fare una disinfezione locale con delle creme come ad esempio Gentalyn beta oBetadine pomata almeno per una settimana e attendere la guarigione che di solito avviene entro 15 giorni. Per quanto riguarda la ripresa dei rapporti sessuali e bene almeno aspettare 21 giorni procedendo con cautela e inizialmente con l’uso della protezione.Sarebbe utile se non indispensabile una valutazione dell’andrologo.

La lacerazione del frenulo può essere considerata totale quando vi è una totale interruzione dello stesso o parziale. Talvolta la lacerazione è solamente parziale e questo obbliga la persona una visita andrologica per programmare eventualmente un piccolo intervento di frenulo plastica.

Frenulo breve responsabile dell’eiaculazione precoce.

In effetti alcune volte, proprio per il disagio durante il rapportoe per il fatto che nel frenulo sono contenuti irecettori dell’eiaculazione, il frenulo corto può essere responsabile di una eiaculazione precoce. Alcune volte quindi la correzione chirurgica di un frenulo breve con un semplice intervento di frenuloplastica,che si esegue in anestesia locale , potrà risolvere definitivamente il problema dell’eiaculazione precoce.

In un prossimo blog parleremo nello specifico dell’intervento di frenuloplastica.