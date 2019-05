Smettere di fumare migliora del 91,5% la performance erettile dell'uomo

Ci sono situazioni metaboliche o cliniche o abitudini errate che spesso l’andrologo dà per scontate pensando che il paziente sia consapevole delle conseguenze che ne possono derivare. Ma lo scopo di questa rubrica è proprio quello di informare, lanciando talvolta dei moniti o dei consigli al paziente anche su argomenti che non dobbiamo dare sempre per già conosciuti o per scontati.

È ormai documentato e risaputo da tutti che l’uso del fumo crea grossi problemi alla salute. Anche fumatori più ostinati, quelli che non riescono ad abbandonare questa abitudine, conoscono bene i rischi cui vanno incontro. Ma forse non tutti fumatori intuiscono che tra le possibili conseguenze che la loro abitudine può comportare - oltre ai problemi polmonari, al sistema circolatorio e all' eventualità di sviluppare un tumore vescicale - c'è anche la reale possibilità di incorrere in un quadro di disfunzione erettile. Numerosi studi scientifici hanno ormai messo in stretta correlazione l’uso del fumo con la disfunzione erettile.

Sappiamo benissimo che la nicotina è un classico vasocostrittore, termine che indica la possibilità di stringere i vasi ossia le arterie le vene, e basti pensare che i corpi cavernosi del pene sono costituiti essenzialmente da piccole arterie e piccole vene, per arrivare immediatamente alla conclusione.

Smettere di fumare migliora del 91,5% la perfomance sessuale dell'uomo

Che i problemi vascolari arrecati dal fumo a livello arteriososiano siano una delle iniziali cause della disfunzione erettile è risaputo da tempo, ora però una ricerca condotta presso la Schools of Public Health and Nursing dell’Università di Hong Kong ha addirittura documentato che l’abbandono dell’abitudine al fumo migliora del 91. 5% la performance erettile nell’uomo.

Il fumo condiziona anche la vita sessuale delle donne

Il fumo peraltro condiziona anche la vita sessuale delle donne: il minor apporto di sangue a livello degli organi genitali femminili potrebbe essere responsabile di un minore eccitamento e un ritardo nel raggiungere l’orgasmo.