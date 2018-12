La masturbazione, non se ne parla mai: facciamolo noi

La masturbazione è dannosa?

Nel blog di oggi cerchiamo di sfatare quelli che sono pregiudizi e falsi miti per un argomento spesso avvolto da pudicizia e scarsa informazione .

Innanzitutto è vero che la masturbazione provoca disturbi dell’erezione e della fertilità maschile?

Assolutamente no, la fertilità non viene pregiudicata dalla masturbazione come neppure l’erezione ,che vede invece spesso alla sua origine motivi psicogeni, metabolici, ormonali o vascolari, Chiaramente la masturbazione compulsiva può portare delle modifiche della risposta erettile nella normale attività sessuale.

È vero che si masturbano solo gli uomini?

Assolutamente no la masturbazione è diffusa nella donna quasi nella stessa percentuale che nel maschio

La masturbazione riduce il desiderio sessuale?

Assolutamente no, anzi bisogna riconoscere che la masturbazione è il primo atto sessuale nel giovane, una prima prova generale che il giovane mette in campo per conoscere meglio la propria sessualità permettendo quindi in un secondo tempo di manifestarla e metterla in pratica senza problemi e inutili ansie, quindi possiamo riconoscere che la masturbazione, specialmente nel giovane , è un processo utile e indispensabile per prendere confidenza con il proprio corpo e con la propria sessualità .

Proprio per questa sua caratteristica la masturbazione è un atto che viene comunque mantenuto anche nell’uomo che hai raggiunto una propria maturità sessuale.È un processo che serve appunto per verificare la nostra potenzialità erettile anche in assenza della partner.

Ci sono purtroppo alcune forme di masturbazione compulsiva che chiaramente portano ad un esaurimento delle riserve, anche psicologiche, dell’organismo come avviene quando orientiamo i nostri interessi esclusivamente verso la pornografia, spesso fonte di ispirazione per la masturbazione, proprio perché nella vita reale difficilmente avremmo quelle situazioni che la pornografia ci porta ad esempio , fuorviando il giovane da quello che è invece il reale mondo fatto di sensazioni emozioni e normale sessualità.

Quindi ricordiamo, la masturbazione non è dannosa, l’importante che non divenga predominante e sostitutiva dell’attività sessuale.