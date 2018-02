Il Tar conferma le bollette mensili: respinti i ricorsi delle compagnie telefoniche. Adesso i rimborsi

Nuova vittoria su #nofattura28giorni: il Tar del Lazio ha appena ribadito la correttezza della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che imponeva il ripristino della fatturazione mensile per le bollette del telefono fisso. Illegittimo quindi il passaggio della fatturazione a 28 giorni operato dai gestori telefonici.

Il Giudice ha respinto cinque ricorsi proposti da #Wind #Tre, #Fastweb, #Assotelecomunicazioni, #Tim e #Postemobile che chiedevano l'annullamento della delibera dell'Agcom del 24 marzo 2017 recante il ripristino della fatturazione mensile. Insomma, queste sentenze confermano la legittimità dell’iniziativa del Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha indicato nella fatturazione solare quella da seguire e quella cui le società telefoniche avrebbero dovuto uniformarsi già dal giugno 2017.

D’altra parte però, il Tar si è pronunciato anche sui rimborsi decidendo di sospendere l’ordine della stessa Agcom (del 19 dicembre scorso) che stabiliva rimborsi automatici in bolletta: la decisione del Tar del Lazio di sospendere, in attesa del giudizio di merito, i provvedimenti con i quali si obbligavano le compagnie a restituire i soldi agli utenti è però davvero inspiegabile: è dal 23 giugno che i consumatori attendono la restituzione dei soldi indebitamente percepiti dagli operatori della telefonia. Se l'ammontare è così elevato da incidere persino (come ha osservato il Tar) sugli equilibri finanziario-contabili delle aziende è solo perchè sono andate avanti imperterrite a violare la delibera dell'Authority. Ora non si può far ricadere questa scelta aziendale sui consumatori!

A questo punto, comunque, essendo confermata la bontà delle delibera dell'Autorità delle Comunicazioni del 15 marzo, gli utenti vanno immediatamente risarciti! E se non sarà possibile con le modalità già fissate dall'Authority, con l’Unione Nazionale Consumatori partiremo senza ulteriori indugi con le azioni legali, Questo è il modulo da utilizzare per la pre-adesione gratuita alla nostra class-action per i rimborsi della telefonia fissa.