Bollette Luce e Gas: finalmente un contratto all'altezza delle vostre aspettative!

Ci avete chiesto spesso di indicarvi un gestore di luce e gas che vi offrisse al tempo stesso un contratto chiaro e conveniente, finalmente possiamo dare una risposta concreta ai vostri bisogni con il gruppo d’acquisto Luce e Gas #SicurInsieme creato proprio da Unione Nazionale Consumatori.

Abbiamo appena scelto, tra i vari fornitori che hanno partecipato al bando di gara, ILLUMIA, perché l’offerta che ci hanno proposto è stata la migliore per garantirci gli standard di qualità che volevamo (e che meritate!).

Migliaia di persone hanno già aderito al nostro Gruppo d’Acquisto in pochissimi giorni e potete farlo anche voi fino al 31 Luglio.

Potete aderire GRATUITAMENTE al gruppo e scegliere (per utenze domestiche ma anche business) un contratto per le bollette luce e gas all'altezza delle vostre aspettative.

Non vi promettiamo solo di risparmiare (come fanno gli altri!) ma vi garantiamo anche molto altro, come ad esempio:

tariffa vantaggiosa e bloccata per un anno (niente aumenti inaspettati per 12 mesi e soprattutto alla scadenza del contratto);

(niente aumenti inaspettati per 12 mesi e soprattutto alla scadenza del contratto); assistenza clienti di alta qualità (saranno proprio i consulenti di Unione Nazionale Consumatori a seguirvi in caso di problemi o necessità);

(saranno proprio i consulenti di Unione Nazionale Consumatori a seguirvi in caso di problemi o necessità); rispetto dell’ambiente (l’energia consumata sarà 100% green e non danneggerà il nostro pianeta);

(l’energia consumata sarà 100% green e non danneggerà il nostro pianeta); informazione continua (vi invieremo mail e contenuti attraverso i quali, se vorrete, potrete comprendere meglio il mercato dell’energia e scoprire diritti, agevolazioni e molto altro).

Scoprite i dettagli dell'iniziativa in questo video e nel nell'articolo dedicato al gruppo d'acquisto #SicurInsieme sul sito consumatori.it: https://bit.ly/2VEnPAX

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Guarda il video di Massimiliano Dona "Aderite anche voi a #SicurInsieme: il nostro gruppo d'acquisto per luce e gas"