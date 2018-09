Boom di contratti fantasma per luce e gas: come difendersi?

C’era il tempo di quei venditori porta a porta che falsificavano le firme dei consumatori sui contratti, poi è venuta l’era dei contratti telefonici, dove gli operatori scorretti registravano un “sì” estorto per attivare forniture non richieste. Oggi, il nuovo boom di contratti fantasma per luce e gas proviene da tecniche sempre più aggressive: vere e proprie truffe, falsificazioni di documenti e furto di identità.

Ma andiamo con ordine: agli sportelli dell’Unione Nazionale Consumatori registriamo in questo periodo una escalation di contratti attivati all’insaputa dei consumatori: vediamo come possa accadere di ritrovarsi -senza volerlo- una nuova utenza di energia o gas! La dinamica è questa: l’agente scorretto perlustra gli androni condominiali di una determinata zona a caccia di quelle bolletteche talvolta il postino lascia sul bancone della portineria o che fuoriescono dalle cassette della posta.

Una volta che si è appropriato di questo materiale, il truffatoreentra in possesso di alcuni dati importanti dell’utenza a cominciare dal nome e cognome della persona, il suo indirizzo, il codice fiscale e, soprattutto, quel numero che identifica la fornitura (che nel mondo del gas si chiama POD). Con queste informazioni si può avviare il trasferimento dell’utenza: basta falsificare la firma sul contratto precompilato e il gioco è fatto.

Visto che il fenomeno dei contratti fantasma è ben noto all’Autorità dell’energia, per verificare la correttezza delle attivazioni, già da qualche tempo è obbligatoria per legge la cosiddetta check-call, cioè una chiamata di conferma che il fornitore deve fare al nuovo cliente per sapere se è stato veramente lui a richiedere il contratto. Beh questi truffatori cosa fanno: inseriscono sulla modulistica il loro numero di telefono così, quando l’operatore chiamerà quello che crede essere il suo neo cliente per chiedere conferma, in realtà è l’agente scorretto a rispondere al telefono.

Nonostante il fenomeno dei contratti fantasma sia così diffuso, le tutele previste dall’Autorità per l’energia non sembrano adeguate: secondo quanto previsto dalla Delibera n. 228 del 2017, infatti, gli importi fatturati dal nuovo operatore (quello al quale siano stati trasferiti a nostra insaputa) devono essere comunque pagati dal consumatore, seppure nel limite minimo previsto dalla stessa ARERA. Secondo noi si tratta di una regola ingiusta trattandosi di un contratto non richiesto (pensate che spesso il consumatore si trova a dover pagare due bollette: quella del vecchio operatore e quella del nuovo). Ci stiamo battendo per cambiare la normativa, così da scoraggiare queste truffe. Comunque la buona notizia è che all’Unione Nazionale Consumatori gestiamo questi casi con grande facilità e molte aziende rimborsano integralmente l’utente.

In conclusione, cosa rivela questa storia sull’attuale mercato dell’energia? Provo a fare un elenco di alcune circostanze con le quali l’Autorità di settore (appena insediata con un nuovo collegio), dovrà confrontarsi.

1) è ormai certificato il boom di contratti fantasma e altre pratiche scorrette ad opera delle agenzie che lavorano per i venditori nel mercato libero: è vero che spesso il gestore di energia si sente parte lesa, ma forse potrebbe fare qualcosa di più per verificare l’attendibilità di questi operatori?

2) è evidente la parziale efficacia delle procedure di verifica dell’effettiva volontà da parte del cliente di attivare un contratto che sono previste da una Delibera dell’Autorità ma che, come abbiamo visto, sono facilmente aggirabili: quando avremo normepiù gfarantiste ed efficaci?

3) resta una certa difficoltà di comunicare tra clienti e aziende energetiche, generalmente aggravata dall’impossibilità per gli operatori dei call center di intervenire concretamente per la risoluzione del problema: come semplificare la gestione dei reclami ancor prima di attivare una conciliazione?

4) non va l’automatismo nell’attivazione delle procedure di recupero del credito: perché il nuovo operatore, quello che (in buona fede?) crede di avere diritto ad un pagamento, passa subito la pratica al recupero crediti?

Per tutto il resto, come sempre, ci sono gli sportelli di assistenza per le bollette di luce e gas dell’Unione Nazionale Consumatori.