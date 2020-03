CORONAVIRUS: ora bisogna sostenere imprese e famiglie!

Nel calendario di questa emergenza ogni giornata ha la sua importanza. Oltre alla continua sfida al Coronavirus dal punto di vista sanitario si discute anche di come sostenere le imprese e le famiglie.

Ci aspettiamo molto dal Governo, dopo i provvedimenti presi, seppur necessari (come vedete in questo video anche #IoRestoACasa!) è importante sostenere i settori produttivi e i consumatori.

In quanto presidente dell’Unione Nazionale Consumatori www.consumatori.it ritengo sia necessario, ora più che mai, fare di tutto per garantire, soprattutto alle famiglie, il mantenimento di una certa liquidità; non solo per le spese correnti a sostegno della domanda, ma anche per preservare la cittadinanza da ricadute psicologiche.

Assistiamo tantissimi consumatori per problemi con le aziende telefoniche o energetiche e ci aspettiamo una sospensione dei contenziosi: finchè non sarà rientrata l' emergenza Coronavirus non vogliamo sentir parlare di distacchi, messe in mora e di lettere dalle società di recupero crediti!

In questo video riassumo il quadro della situazione per quanto riguarda le emergenze dei consumatori (il Governo, come tutti sappiamo, sta elaborando un piano dedicato a scadenze fiscali, mutui, sospensione bollette energetiche etc...).

Intanto, se avete bisogno di assistenza gli sportelli dell’Unione Nazionale Consumatori www.consumatori.it sono pronti a raccogliere le vostre segnalazioni e ad aiutarvi: vi lascio sotto alcuni link, fatene buon uso!

L’unione fa la forza! #Andràtuttobene

