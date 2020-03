CORONAVIRUS: rimborsi per disdette turistiche

Il Governo è intervenuto con un Decreto Legge per l’emergenza Coronavirus e ci sono delle disposizioni importanti per i consumatori (in particolare le disdette turistiche).

Per quanto riguarda i trasporti il Governo ha ribadito la regola dell’impossibilità sopravvenuta: il vettore è nell’impossibilità di fornire la prestazione (quindi il biglietto aereo, ferroviario…) e ciò comporta il diritto del passeggero di vedersi rimborsato il costo del biglietto.

Come spiego in questo video però non condivido il fatto che si consenta al vettore di rimborsare semplicemente con un voucher, da utilizzare persino entro un anno!

In moltissimi stanno scrivendo allo sportello Turismo e Viaggi dell’Unione Nazionale Consumatori lamentando il fatto che non hanno in programma un altro viaggio: la soluzione adottata dal Governo non solo comprime i loro diritti ma li mette in difficoltà da un punto di vista economico.

Il decreto non dice nulla su altre prestazioni come eventi sportivi o teatrali annullati: se avete dubbi abbiamo fatto il punto sulle spese rimborsabili per l’emergenza Coronavirus per chiarire il quadro della situazione e messo a disposizione i nostri sportelli per raccogliere le vostre richieste di assistenza.

Guarda il video di Massimiliano Dona "Coronavirus tra viaggi e partite di calcio"