Ad oltre dieci anni dalla "Legge Bersani" può sembrare incredibile che gli operatori della telefonia facciano riapparire questi assurdi balzelli.

Se avete una ricaricabile ve ne sarete accorti: può succedere infatti che aquistando una ricarica da 10 euro ne arrivino solo 9 di traffico disponibile, scegliendone una da 5 euro invece, solo 4.

In tantissimi ci avete scritto denunciando la scomparsa di un euro in cambio di "servizi aggiuntivi" in questi mesi.

Grazie alla nostra segnalazione, la pratica scorretta di applicare costi occulti sulle ricariche del cellulare è finita sotto l'occhio delle Authority: gli operatori Tim, Vodafone e Wind Tre rispettivamente per i servizi Ricarica+, Giga Ricarica e Ricarica Special ora dovranno "correggere la loro strategia" per non incorrere in sanzioni.

Quella contro i #CostiNascosti della telefonia è una battaglia che da anni noi di Unione Nazionale Consumatori combattiamo (in i costi della bolletta del telefono ne trovate riassunti 10, che abbiamo denunciato alle autorità che spesso abbiamo attivati senza nemmeno saperlo).

Guarda il video di Massimiliano Dona "Costi di ricarica telefonica: a volte ritornano?!"