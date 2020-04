Emergenza coronavirus: come fare con rate e finanziamenti?

Accanto all'emergenza sanitaria che sicuramente deve avere la priorità, c’è anche un’emergenza economica e sociale e tantissime famiglie sono in difficoltà.

Chi è in cassa integrazione o ha addirittura perso il lavoro si ritrova a dover pagare le rate della finanziaria: ad oggi non ci sono provvedimenti sui finanziamenti dei consumatori e il Governo si è limitato a intervenire sui finanziamenti delle PMI.

Noi di Unione Nazionale Consumatori stiamo bombardando il Governo con richieste di intervento immediato su rate e finanziamenti perché è assolutamente necessario mantenere in capo ai cittadini un minimo di capacità di spesa e fare di tutto per aiutarle a fronteggiare l’emergenza.

Nel frattempo, vi consigliamo di scrivere alla vostra finanziaria e chiedere una rinegoziazione del finanziamento (ad esempio una sospensione del finanziamento, un prolungamento o abbassamento delle rate): se avete problemi segnalateli ai nostri sportelli.

Come racconto in questo video, le finanziarie si stanno muovendo caso per caso in questo momento. Fate attenzione e verificate prima di accettare le soluzioni che vi propongono: tenete a mente che opzioni come “salta la rata”, “cambia la rata”, “allunga la rata” sono strumenti commerciali (che quindi hanno un costo e che devono essere previsti all’interno dei singoli contratti).

In attesa che arrivino soluzioni concrete dalle istituzioni, ci auguriamo che le finanziarie facciano il possibile per andare incontro alle famiglie italiane: molte lo stanno già facendo (fortunatamente) ma non tutte.

Noi siamo a vostra disposizione: se avete bisogno di assistenza gli sportelli dell’Unione Nazionale Consumatori sono pronti a raccogliere le vostre segnalazioni e ad aiutarvi: vi lascio sotto alcuni link, fatene buon uso!

L’unione fa la forza! #Andràtuttobene

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sportello telefonia: https://www.consumatori.it/reclama/telefonia/

Sportello energia: https://www.consumatori.it/reclama/energia/

Sportello viaggi e turismo:

Sportello banche: https://www.consumatori.it/reclama/banche/

Sportello e-commerce: https://www.consumatori.it/reclama/e-commerce/

Sportello acqua: https://www.consumatori.it/reclama/acqua/

Sportello auto: https://www.consumatori.it/reclama/auto-moto/

Guarda il video di Massimiliano Dona "Coronavirus tra viaggi e partite di calcio"