Bollette dell'acqua: le novità della prescrizione nel nostro ebook!

Buone notizie per le bollette dell’acqua: dal 1° Gennaio 2020 si prescrivono in 2 anni (anziché in 5, come era prima).

Questo traguardo è stato raggiunto grazie all’intervento del legislatore e di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che, con alcune delibere, ha completato il percorso di riduzione della prescrizione cominciato negli anni scorsi per luce e gas. La nuova normativa prevede anche che siano indicate nelle bollette anche "le tempistiche" dei consumi (indicando ad edempio quelli recenti e quelli risalenti alle annualità precedenti) per farci capire in modo chiaro per cosa stiamo andando a pagare.

Se avete ricevuto una maxi-bolletta per i consumi degli ultimi 5 anni, ad esempio, da adesso potete richiedere la prescrizione (ricordate però cha va eccepita – quindi richiesta – e non si attiva automaticamente).

Orientarsi tra conguagli, rateizzazioni, morosità e prescrizione non è facile per i cittadini: ogni anno con l’Unione Nazionale Consumatori gestiamo migliaia di casi relativi all’acqua e al servizio idrico aiutando le persone in difficoltà.

Proprio per informare i consumatori sui loro diritti abbiamo pubblicato in questi giorni un vademecum scaricabile gratuitamente sul sito consumatori.it che nasce dalle domande più comuni che riceviamo ogni giorno: “Come faccio a inviare un reclamo?” “Ho accesso anche io al bonus idrico?" "Come faccio per verificare se l'importo addebitato sulla mia bolletta è corretto?"

Se avete dubbi sul servizio idrico oltre a consultare il nostro ebook risolvetelo al più presto chiedendo assistenza agli esperti dell'Unione Nazionale Consumatori: la nostra associazione infatti ha da tempo attivi protocolli di conciliazione paritetici con molti gestori idrici e, in base al caso, è possibile attivare una procedura presso il Servizio Conciliazioni Clienti Energia dell’ARERA.

Non è sempre necessario agire per vie legali, o perlomeno non subito: procedure come queste spesso risolvono in modo più facile, veloce (ed economico) il problema!

Guarda il video di Massimiliano Dona "Prescrizione biennale per le bollette dell’acqua: una bella conquista per i consumatori!"