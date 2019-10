Prodotti difettosi: la diretta facebook per spiegare la garanzia postvendita ai consumatori!

A chi non è capitato di tornare a casa felice per il proprio acquisto per poi scoprire che il nostro oggetto dei desideri ha un difetto: è danneggiato, manifesta qualche malfunzionamento oppure è semplicemente diverso da come ci era stato presentato dal venditore o dalla pubblicità!

Ogni giorno all'Unione Nazionale Consumatori arrivano decine di reclami e segnalazioni sui prodotti difettosi. Moltissimi purtroppo non conoscono i loro diritti e il venditore spesso "se ne approfitta", dando risposte quantomeno fantasiose: ogni scusa è buona per aggirare il Codice del Consumo e le regole sulla garanzia postvendita.

Ecco perchè, con lo staff di consumatori.it abbiamo deciso di rispondere ai vostri dubbi in diretta su Facebook: giovedì prossimo (31 ottobre alle ore 12,30) abbiamo organizzato una diretta sulla pagina facebook di Unione Nazionale Consumatori (ecco il link per interagire: https://www.facebook.com/UNConsumatori/posts/2550830591652587).

Risponderò alle domande dei consumatori e presenterò i contenuti del nostro ultimo ebook, (scaricabile gratuitamente) dedicato proprio a spiegare come comportarsi in caso di prodotti difettosi, quali sono i nostri diritti di consumatori e le modalità per far valere la garanzia post-vendita.

Il Codice del Consumo prevede infatti ampie tutele per l’acquirente: la prima cosa da fare in caso di prodotti difettosi è denunciare il difetto al venditore (meglio farlo per iscritto nel termine di legge di 2 mesi dalla scoperta del difetto), portando con sé lo scontrino perché è la “prova” della garanzia. Se proprio l’abbiamo smarrito potrà essere utile dimostrare al venditore la data dell’acquisto grazie al cedolino della carta di credito.

È infatti il venditore il soggetto tenuto per legge a riparare il bene o sostituirlo. Questo è molto importante perché spesso quando ci rechiamo presso il punto vendita, il commerciante prova a raccontarci che dovremmo rivolgerci al servizio di assistenza della casa produttrice, ma non è così.

Insomma ne vedremo delle belle durante la nostra diretta facebook sulle garanzie postvendita. Non perdetela (e in caso di problemi ecco lo sportello dell’Unione Nazionale Consumatori).