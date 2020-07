Tra le regole per muoversi al di fuori dei confini del vecchio continente dettate dall’Unione Europea e il nuovo DPCM 11 giugno 2020 che ha allargato le maglie delle regole di protezione a bordo, sono parecchi i dubbi dei consumatori sul trasporto aereo.

In questi giorni, inoltre, si sono susseguite molte notizie sui vari mezzi di informazione che hanno creato, in alcuni casi, ulteriore confusione tra gli italiani.

In tantissimi ci avete scritto per chiedere delucidazioni ed è per questo che, con l’Unione Nazionale Consumatori, abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza sulle novità nel trasporto aereo.

Se volete scoprire quali siano le nuove regole per prendere un volo prendetevi 5 minuti e guardate questo video!

Ricordate che, in caso di problemi, gli esperti del nostro Sportello Turismo sono sempre operativi e pronti ad assistervi e che potete contattarli attraverso lo Sportello Turismo e Viaggi

Guarda il video di Massimiliano Dona "Ripresa dei voli aerei: quali sono le nuove regole?"