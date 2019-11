Lo stile scandinavo per arredare casa con luci e colori morbidi

Temperature gelide, paesaggi mozzafiato e fenomeni atmosferici unici: si pensa soprattutto a questo quando viene in mente la Scandinavia e le varie nazioni che compongono la regione nordica. In Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Islanda ci si affida a uno stile ben preciso quando si deve arredare casa per ricreare anche nelle varie stanze dell'appartamento le stesse atmosfere che si vivono all'esterno. La giusta illuminazione è fondamentale per ottenere un risultato di questo tipo, ma non è l'unico elemento essenziale. I popoli scandinavi adorano abitare in edifici confortevoli e dal piacevole aspetto estetico, senza trascurare il senso di accoglienza da trasmettere agli ospiti. Per riproporre anche da noi questo stile occorre rispettare una serie di concetti base.

I concetti base dello stile scandinavo

Quando si arreda e si cerca di riprodurre le atmosfere nordiche bisogna tenere conto di tre fattori: la funzionalità dell'arredo, il materiale usato, il colore della luce. La disposizione delle luci va esaminata con cura e non è mai casuale, sia che si tratti di quella naturale del sole che quella artificiale. Il legno è senza dubbio il materiale più apprezzato e sfruttato, tanto è vero che le proposte più gettonate sono caratterizzate da lampade con la struttura di questo tipo, da modellare a seconda delle esigenze. Il metallo non è da meno, anche se meno frequente. Il colore della luce, invece, è semplice ma di grande effetto. Gli scandinavi prediligono il bianco, in modo da non confondere la vista e di illuminare in maniera "pulita" i vari ambienti. Come è noto, il sole tende a mancare parecchio nei mesi invernali in questa zona del mondo ed è per questo che si adottano soluzioni di illuminazione ad hoc.

Lampade e lampadari per ricreare lo stile scandinavo

Per i lampadari non vengono mai presi in considerazione metalli e cristalli, troppo freddi e capaci di appesantire un ambiente che deve essere caldo e piacevole. Lampade e lampadari tipici dello stile scandinavo sono quelli non ingombranti e ispirate allo stile industriale più puro. L'arredamento tipico, inoltre, si basa su una serie di giochi con le forme. Un esempio interessante è quello dei lampadari di forma sferica e dal design più leggero possibile, in modo da non rendere pesante la sua presenza. Un modello gettonato in Svezia e Norvegia è quello delle lampade da pavimento con il braccio che si estende verso l'alto, un oggetto pieghevole e che viene puntato strategicamente verso il divano più grande di una sala da pranzo. In pratica, la luce servirà a "coccolare" le persone sedute per un relax incredibile. Lo stesso discorso vale per le poltrone, dato che gli scandinavi adorano leggere libri e riviste nella maniera più comoda possibile.

Lampade da tavolo e steli

L'inverno scandinavo è molto lungo e le pochissime ore di sole non sono sufficienti a scaldare gli ambienti. La luce artificiale viene in soccorso di chi si trova in casa: i modelli delle lampade da tavolo vengono pensati per avere una buona base stabile che sia capace di reggere il peso dello stelo. Il gusto per il design non manca mai e la luce va trasferita a ogni componente della famiglia. Lo stesso stelo non è un dettaglio secondario, va abbinato in maniera specifica al resto della lampada: il classico nero con bianco è la soluzione preferita, ma non l'unica, i colori caldi non possono che essere privilegiati per un ambiente rilassante e tranquillo. Le forme minimal dello stelo sono altrettanto apprezzate e si punta più che altro ai particolari del paralume, visto che piace soprattutto quello rifinito con cura e dalle forme coinvolgenti e attraenti.

Prodotti on line per ricreare lo stile scandinavo

