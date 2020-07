Arredare il terrazzo dei sogni spendendo poco

Trascorrere l’estate in città può diventare piacevole se si organizza l’appartamento nel modo giusto. Avere a disposizione un giardino in cui trascorrere le ore più calde della giornata rilassandosi in compagnia dei propri cari, non è da tutti. In alternativa potete avere lo stesso risultato con il terrazzo.

L’esterno può regalare un valore aggiunto alla casa e trascorrere piacevoli serate all’aperto se viene valorizzato. Farlo non è difficile, basta seguire piccoli suggerimenti e avrete un terrazzo invidiabile spendendo poco.

Arredare con le piante

Riempire il terrazzo di colori e profumi è il primo passo da fare se volete arredare spendendo poco. Le piante sono un elemento immancabile e capire come posizionarle è un modo per dare un look naturale all’esterno anche se si ha un budget ridotto. Come? Creando un giardino verticale direttamente in terrazzo. Basta acquistare i moduli di legno o riciclare il pallet, disporre i fiori colorati sui vari ripiani e creare un gioco di cromie rispettando le esigenze dei fiori. Con pochi gesti avrete una parete con un look del tutto nuovo e totalmente green!

Se amate le piante e avete il pollice verde, non dovete limitarvi alla parete, potete mettere vasi colorati lungo tutto il perimetro, all’interno di fioriere per immergervi nel verde anche se siete in città.

Piante grasse che richiedono poche cure, piante stagionali per dare colore o rampicanti per lasciare che la natura si sviluppi liberamente, non dovete fare altro che scegliere quelle che vi piacciono di più e creare un ambiente del tutto nuovo spendendo poco!

Illuminazione must have

Quando si ha un terrazzo, difficile non organizzare cene all’aperto in compagnia dei propri cari. Per creare la giusta atmosfera, l’illuminazione diventa un punto centrale, ma anche un modo per decorare l’esterno.

Le lanterne sono perfette per chi vuole dare un tocco romantico all’ambiente, insieme alle candele possono essere disposte negli angoli o creare un percorso che indica agli ospiti dove sedersi e rilassarsi.

Se preferite un ambiente più illuminato, allora potete scegliere le catene di luci da avvolgere alla ringhiera o intorno all’ombrellone.

Una soluzione green ed economica è l’illuminazione ad energia solare, oltre a rispettare l’ambiente, riduce i costi in bolletta!

Riciclo creativo

Quando si parla di budget basso e di soluzioni economiche, il riciclo creativo è l'alternativa ideale. Recuperare vecchi arredi dalla soffitta o dal mercatino delle pulci è un modo per dare nuova vita a oggetti a cui teniamo e dare libero sfogo alla nostra fantasia.

Una vecchia bottiglia in vetro può trasformarsi in un porta candela minimal, ma di carattere. Una ciotola può trasformarsi in un pratico vaso, la scelta spetta solo a voi.

Tra i materiali più adatti per il riciclo c’è il pallet, grazie alla sua versatilità può diventare un divano con schienale e seduta personalizzabile con cuscini colorati.

Se il pavimento del balcone è rovinato, il pallet tagliato a misura si trasforma in una superficie rialzata, come una piccola passerella. In alternativa per coprire il pavimento vecchio, potete utilizzare tappeti e cuscini, per ricreare un ambiente dallo stile etnico in cui rilassarsi ammirando il cielo stellato!

Prodotti online per arredare il terrazzo

Candele antizanzare alla citronella

Pallet in legno

Cuscini per pallet

Lampada solare

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scaffale porta fiori