Assicurazione sulla casa, terremoto e calamità naturali: come funziona

In base al decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 sul riordino della Protezione civile, lo Stato non risarcisce più i danni a imprese e privati derivati da catastrofi naturali come terremoti e alluvioni quindi sta ai privati e alle aziende proteggere i propri immobili qualora avvengano eventi di questo tipo.

Le assicurazioni contro calamità naturali e terremoti però non sono obbligatorie e possono essere stipulate su base volontaria. Consentono di avere un sostegno economico in caso di danni, comprendono anche le spese necessarie per la demolizione e lo sgombero dell’area, quelle per il soggiorno in un’altra struttura in un luogo sicuro e quelle per la riparazione o la ricostruzione dell’immobile.

Le polizze stipulate consentono di ottenere una somma di pari valore rispetto al danno, tramite un versamento di una quota annuale che varia in base alle condizioni contrattuali e un risarcimento pari a un tetto massimo stabilito.

Molte compagnie offrono questo tipo di copertura e queste assicurazioni possono essere acquistate con una polizza singola o come estensione dell’assicurazione sulla casa.

Assicurazione casa terremoto, cosa copre

Le coperture riguardano i danni materiali e diretti subito dall’immobili e dal contenuto in caso di terremoto, alluvioni o inondazioni.

Generalmente l’assicurazione casa per il terremoto copre le spese necessarie alla demolizione, sgombero e trasporto delle macerie ed è prevista anche la copertura delle spese di pernottamento in albergo qualora l’abitazione sia inagibile e la sistemazione e il deposito presso terzi di quanto vi era contenuto.

In queste polizze di solito non sono coperti i danni causati da maremoto, eruzione vulcanica o inondazione, esplosioni o radiazioni nucleari (anche se originati da un terremoto). Restano fuori anche furti, rapine, saccheggi e smarrimento dei beni.

Come si calcolano i rimborsi

Gli importi dei rimborsi variano a seconda condizioni della compagnia assicuratrice, delle caratteristiche dell’immobile e del territorio su cui è locale. Questi gli elementi presi in considerazione: l’area in cui sorge l’immobile, i metri quadrati, il tipo di immobili e le caratteristiche costruttive, il rispetto della normativa antisismica vigente al momento di progettazione e costruzione, il valore di ricostruzione a nuovo dell’edificio.

Quando si stipula il contratto vengono definiti quali danni l’assicurazione rimborserà in caso di terremoto e quanto sarà rimborsato per ogni singola tipologia di sinistro. E’ possibile scegliere se assicurare il solo immobile, quello più il suo contenuto oppure immobile, contenuto e occupanti.

In caso di sciame sismico, i danni subiti nelle 72 ore successive alla prima scossa vengono considerati come parte di un solo sinistro.