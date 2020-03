Cosa fare in casa e sfruttare al meglio la giornata

A causa dell’emergenza sanitaria, la cosa più responsabile da fare è rimanere a casa. Molti sono impegnati nello smart working, ma per chi ha molto tempo libero a disposizione rimanere a casa può diventare l’occasione giusta per dedicare del tempo a sé stessi, pensare al proprio benessere, guardare serie tv e leggere il libro che da mesi è fermo sul comodino.

Rimanere a casa può diventare anche l’occasione per fare tutti quei lavori che da sempre si rimandano per mancanza di tempo.

Vediamo insieme come trascorrere il tempo senza annoiarsi.

Pulizie di primavera

La bella stagione è ormai arrivata e per rinfrescare casa dopo il lungo inverno le pulizie di primavera sono inevitabili.

Per farlo, meglio organizzarsi e spreparare un vero e proprio piano d’azione. Scrivere una lista con con le priorità è il primo passo, inoltre, iniziate dalle cose che non amate fare. In questo modo, una volta arrivati alla fine vi rimarranno solo lavori facili e semplici.

Stilata la lista, muniti di panni in microfibra, spray multiuso e aspirapolvere siete pronti ad iniziare le pulizie.

Vetri e tapparelle sono tra i più difficili da lavare ma con i consigli giusti sarà facile e veloce.

Per quanto riguarda i vetri, c’è il rischio di creare antiestetici aloni. Se non avete una lavavetri elettrica allora basta munirvi di un prodotto specifico e di quotidiani usati. Questi assorbono l’eccesso e lasciano i vetri privi di macchie. Per evitare gli aloni, meglio pulirli nelle ore del giorno in cui il sole non riflette direttamente.

Le persiane e le tapparelle raccolgono molto sporco soprattutto se abitate in una sona trafficata. Per eliminare le incrostazioni il metodo migliore è quello di togliere l’eccesso con l’aspirapolvere e poi utilizzare un apparecchio a vapore per pulire la superficie.

Se non avete l’elettrodomestico specifico, potete ricorrere ad una soluzione di aceto e acqua, in cui dovete immergere la spugna. Passatela su tutta la superficie e con un panno in microfibra risciacquate.

Le pulizie di primavera sono anche l’occasione per togliere la polvere dai mobili o dagli accessori in tessuto come tappeti, copridivani, tende e materassi. Se per pulire il divano o il tappeto è sufficiente munirsi di aspirapolvere e di soluzioni a base di bicarbonato e acqua, per il materasso meglio usare il bicarbonato puro da spargere sulla superficie, compresi i cuscini. A questo punto lasciatelo agire per mezz’ora e aspirate l’eccesso con un’aspirapolvere, in questo modo sarà igienizzato e pulito.

Le tende, sono quelle che ci portano via meno tempo perchè una volta smontate possono essere comodamente lavate in lavatrice.

Cambio di stagione

Piumini, cappotti e abbigliamento invernale possono essere messi in soffitta con le temperature sempre più miti, quindi perchè non approfittarne per fare il cambio di stagione degli armadi?

La prima cosa da fare quando si affronta questa attività è quello di dedicarsi al decluttering, ovvero liberarsi del superfluo, sia per dare una rinfrescata al proprio look, sia per liberare spazio nell’armadio, fondamentale se si ha una camera da letto piccola.

Prima di conservare gli abiti del guardaroba invernale, meglio lavarli.

Mentre questi si asciugano, possiamo tirare fuori dagli appositi contenitori i vestiti primaverili e sistemarli sulle grucce o all’interno dei cassetti.

Una volta asciutti e stirati, possiamo conservare gli abiti invernali all’interno delle sacche libere e sistemarli nella parte alta dell’armadio.

Fare il cambio di stagione può estendersi anche agli altri ambienti della casa, è un modo utile per eliminare il superfluo e fare ordine. Dalla libreria agli utensili in cucina, sistemare gli oggetti in base all’utilizzo vi permetterà di avere un ambiente più funzionale.

Bricolage e decoupage

Gli esperti del fai da te possono affrontare questa situazione come un modo per fare tutti quei lavoretti lasciati a metà. Sistemare la serratura della porta che non chiude bene, aggiustare un cassetto che non scorre alla perfezione, riparare la serranda o piccoli elettrodomestici. L’importante è sapere bene cosa si sta facendo e come aggiustarli senza creare ulteriori danni.

Chi invece è particolarmente portato per l’arte e il decoupage, questo è il momento per riscoprire la propria vena artistica e dare vita al riciclo creativo. Attività ideale da praticare in compagnia dei ragazzi, vi permetterà di trascorrere del tempo con loro e nello stesso tempo di dare una seconda vita ad oggetti che erano pronti per finire nella spazzatura.

Prendersi cura delle piante

La primavera è anche il periodo in cui la natura si risveglia e se siete amanti delle piante questo è il momento giusto per dedicarsi a loro. Non importa se avete un giardino, un terrazzo o solo un balcone, il giardinaggio è l’attività perfetta da praticare all’aperto, approfittando del sole e delle temperature miti, rimanendo a casa.

La prima cosa da fare è liberare le piante, conservate nella serra, dai rami secchi e pulire le foglie impolverate con un panno umido. Se avete un giardino, con il rastrello togliete le foglie morte e i rametti caduti.

A questo punto potete potare le piante. Facendo attenzione alla stagionalità, sfoltirle aiuta i germogli e fortifica la pianta. Alcune hanno bisogno di essere travasate in vasi di poco più grandi. Quindi muniti di guanti, di un foglio di giornale da mettere sotto il vaso per evitare che si sporchi il pavimento, potete procedere con il travaso.

All’interno del contenitore mettete uno strato di terriccio, poi la pianta da invasare e altra terra per aprire la superficie.

Fatto questo non vi resta che innaffiare e aspettare che i fiori colorino il vostro balcone.

