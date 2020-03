Tv senza antenna: tutti i modi per vederla

La televisione è il mezzo che permette di rimanere informati e fa compagnia se si trascorre molto tempo in casa. Con l’arrivo del digitale terrestre e il potenziamento di internet, il modo di guardare la tv è cambiato. Ora a disposizione ci sono molti più canali da scegliere in base ai gusti.

Il passaggio dall’analogico al digitale, non ha richiesto grandi interventi, è bastato collegare il decoder esterno o interno della televisione all’antenna.

Presente nella maggior parte delle case, questa permette di captare il segnale e trasmetterlo sullo schermo. Nonostante sia molto diffusa, ci sono ancora dei casi in cui è assente in alcune case. Come fare allora per vedere la televisione? Le soluzioni alternative sono diverse e non c’è bisogno di ricorrere all’installazione dell’antenna. Ecco alcuni consigli per guardare i programmi preferiti comodamente seduti sul divano e in ogni angolo della casa, dalla camera da letto, al giardino o sul terrazzo.

Come guardare la televisione in una stanza senza antenna

Grande o piccola, non sempre l’antenna riesce a raggiungere ogni stanza della casa. Ci sono zone come il balcone o l’esterno non coperte. Una soluzione semplice e veloce è quella di usare una prolunga che collega la televisione all’uscita dell’antenna più vicina. Se questo ha il vantaggio di permettere guardare il programma tanto atteso distesi sul letto o sulla sdraio in giardino, ha come limite la presenza di fili sparsi per casa, antiestetici e pericolosi soprattutto se nell’appartamento ci sono anziani e bambini.

Antenne portatili

Una soluzione che elimina la presenza di cavi, gioco preferito di cani e gatti, è l’utilizzo di antenne amplificate portatili. Disponibili nella versione da interno o da esterno sono pensati per ricevere ogni tipo ci segnale come DVB-T, DAB, DVB-T HD, DVB-T2 (l’ultima forma di digitale terrestre).

Disponibili in diversi modelli, hanno differenti livelli di potenza basta solo collegarli al televisore e riusciranno a captare il segnale. Per un risultato migliore, meglio posizionare l’antenna vicino alla finestra rivolta verso il ripetitore e lontana da fonti elettromagnetiche che potrebbero generare delle interferenze.

Trasmettitori

Questo apparecchio è usato principalmente all’interno, per permettere di vedere la televisione anche nelle stanze in cui non è installata l’uscita dell’antenna. Il trasmettitore si collega al televisore collegato al digitale terrestre e diffonde il segnale a uno o più apparecchi grazie al sistema wireless.

Internet

Il collegamento internet è presente in quasi tutte le case e si diffonde in ogni stanza grazie ai ripetitori wi fi. Quindi se si vuole guardare un programma tv senza antenna basta collegarsi ad un sito delle emittenti ufficiali e guardare un film sulla piattaforma dedicata.

Lo schermo dei pc è molto più piccolo rispetto al televisore e a lungo andare diventa scomodo guardare un programma o una serie sul computer. Anche in questo caso esiste una soluzione semplice ed è la chiavetta. Questa deve essere inserita nel televisore, connessa ad internet e in un attimo si può vedere sullo schermo.

Un’altra alternativa è quella di utilizzare un cavo HTMI che collega il pc al televisore. Una volta connessi si deve sintonizzare la tv sul canale HDMI.

Per avere lo schermo del pc a pieno video si deve cliccare con il tasto destro su un punto qualsiasi e selezionare la voce Risoluzione dello schermo, (oppure Impostazioni > schermo su Windows 10) cliccare su Rileva, attendere che il computer trovi il televisore e selezionare dal menù a tendina Più schermi la voce Estendi il desktop a questo schermo ed infine confermare.

Per chi ha un Mac, l’operazione è altrettanto semplice, dal menù Preferenze di sistema si sceglie Monitor e si impostano i valori del secondo schermo.

In questo modo la televisione in un attimo è diventata un’estensione dello schermo che permette di guardare ciò che si preferisce anche senza avere in casa l’antenna.

Prodotti per vedere la tv senza antenna

Antenne portatili

Trasmettitore e Ricevitore Bluetooth

Trasmettitore Bluetooth per TV

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K Ultra HD

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cavo HDMI