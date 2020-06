Le migliori piscine prefabbricate adatte ad ogni budget

Con un giardino a disposizione, divani, ombrelloni, tende e barbecue sono immancabili, ma se volete renderlo unico la piscina è la soluzione giusta per giornate indimenticabili e rinfrescanti.

La scelta può diventare difficile, anche perché il budget può limitare. Inoltre, esistono molti modelli in commercio. Il giusto compromesso tra prezzo e qualità è la piscina prefabbricata.

Quindi se volete un modello low cost ma invidiato dai vostri amici e vicini, vi presentiamo alcune soluzioni.

Piscina prefabbricata in cemento

Tra le soluzioni più interessanti c’è quella in cemento. Per installarla si comincia dal fondo (anch’esso in cemento) per poi passare a montare le pareti, cioè dei pannelli prefabbricati che sono uniti da un’armatura di metallo. Per tenere insieme le lastre si usa il calcestruzzo, il materiale che rende più liscia la superficie. La piscina caratterizzata dalla durata nel tempo, ha anche il vantaggio di poter essere rivestita in base ai propri gusti.

Piscine prefabbricate in acciaio

Se volete una soluzione semplice ed economica la piscina in acciaio fa al caso vostro. L’installazione è davvero veloce: basta unire tra di loro i pannelli prefabbricati da montare sulla soletta in cemento. Tra i vantaggi di questo modello ci sono la solidità, l’elasticità e il fatto che le pressioni esterne vengono sopportate meglio rispetto agli altri materiali. Inoltre, non c’è bisogno di scegliere attentamente il terreno perché si adatta a qualsiasi caratteristica del suolo.

Piscina monoblocco in vetroresina

Per chi non vuole intraprendere lavori troppo lunghi e complicati, il vetroresina può essere preso in considerazione come valida alternativa. Come ogni piscina, dopo aver scavato il terreno si deve posizionare la vasca e il gioco è fatto. Il limite di questo modello è il trasporto. Perché a seconda della grandezza possono servire anche mezzi e rimorchi speciali. Non è adatta a tutti i tipi di terreni, ma è consigliata per quelli stabili e ben compatti, perché in caso di crepe le riparazioni possono diventare complicate.

Piscine in Polistirolo Espanso

Il polistirolo espanso è l’alternativa migliore al cemento armato gettato perché rispetto a quest’ultimo è più economico e facile da installare. La struttura è formata da casseri in polistirolo espanso tenuti insieme da una rete metallica. Successivamente bisogna colare il cemento, posizionare il rivestimento e installare l’impianto. Anche se c’è poca possibilità di scelta per quel che riguarda le forme, il costo è molto vantaggioso perfetto per chi ha un budget non molto alto.

