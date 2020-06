Il pergolato resistente e di design decora e rende unico il giardino

Il giardino grande o piccolo, può essere sfruttato al meglio con gli arredi adatti come divani e sedie. Per renderlo di design si possono sostituire le tende da sole con i pergolati. La struttura può essere fissa o mobile in ogni caso rispecchia il gusto dei padroni di casa e dare carattere all’esterno.

Il pergolato, inoltre, è funzionale perché permette di avere un piccolo angolo dedicato al relax quando si vuole prendere il sole sul lettino o creare una zona riparata dal sole diretto durante un pranzo con amici e parenti.

Per avere la struttura adatta al proprio stile la scelta del design e del materiale è molto importante. Vediamo come realizzare la copertura esterna.

Prima di installare il pergolato

Prima di installare il pergolato bisogna informarsi sui permessi per non incorrere in sanzioni. In base a quanto stabilito dalla legge, le strutture mobili, cioè non fissate al suolo non hanno bisogno di particolari licenze.

Inoltre, sempre questa tipologia non ha nessun vincolo paesaggistico perché è una struttura amovibile, quindi non c’è bisogno di richiedere alcuna autorizzazione.

Diversamente, se si opta per una copertura permanente si deve richiedere un’autorizzazione diversa a seconda delle dimensioni. Per quelli che non superano i trenta metri cubi, basta compilare un’autorizzazione paesaggistica semplificata.

L’importanza del design

Quando si decide di creare una struttura esterna per abbellire e arredare il giardino, il design non può essere sottovalutato. Semplice o eccentrico, ogni struttura dovrà adattarsi alla personalità dei padroni di casa, ma soprattutto alle esigenze del terrazzo.

Se l’esterno è piccolo meglio adottare uno stile essenziale, con linee rette e squadrate, solo così si può sfruttare al meglio lo spazio senza creare un ambiente in cui è difficile muoversi liberamente.

Se si ha un terrazzo più ampio allora si può dare libero sfogo alla fantasia con linee affusolate e strutture a semicerchio che creano un ambiente avvolgente e ricercato.

Nei casi in cui si ha un terrazzo ampio, allora è possibile adottare una soluzione più stabile, magari arricchita da porte o finestre in vetro per creare raffinati giochi di luce.

Proprio la scelta dei materiali ricopre un ruolo centrale nel momento in cui si decide di creare un pergolato. Ogni elemento rispecchia uno stile ben preciso e ha dei pregi e dei difetti che non devono essere sottovalutati nel momento della progettazione. Vediamo le diverse tipologie di pergolati.

Pergolato in legno

Il legno incarna lo stile classico per eccellenza, ma se si sceglie una struttura dal design moderno, il materiale naturale può diventare un elemento contemporaneo.

Solitamente quando si adotta il legno, si decide di realizzare tutta la struttura con questo materiale. Per donargli un aspetto smart, si può decidere di sostituire la copertura con un materiale tessile o trasparente come il plexiglas.

Il legno si abbina alla perfezione con i tessuti e con le piante. Se i primi regalano un aspetto romantico, i fiori permettono di ricreare un angolo verde direttamente a casa.

Il pergolato, può diventare una stanza in più anche in inverno, nel momento in cui si adottano coperture in poliestere affiancate da stufe portatili per riscaldare l’ambiente durante la stagione più fredda.

Anche se il materiale naturale è estremamente suggestivo, ha bisogno di cure costanti. Solitamente viene rivestito con vernici resistenti ad ogni tipo di agente atmosferico, ma con il passare del tempo possono perdere la loro efficacia, quindi si deve provvedere alla manutenzione per far si che conservi la sua bellezza.

Inoltre, il legno è un materiale molto pesante, che se da una parte costituisce un elemento positivo, dall’altra obbliga ad ancorarlo al terreno.

Pergolato in ferro

Il pergolato in ferro è una soluzione efficace che permette di avere una struttura elegante con poco impegno. Il ferro, infatti può essere decorato con elementi personalizzati.

Il materiale estremamente versatile, può essere abbinato a tendaggi a stampa o monocromo da aprire e chiudere in base alle esigenze.

Anche il ferro come il legno è un materiale pesante, ma non necessita sempre di essere ancorato al terreno, dipende molto dalla grandezza della copertura.

Pergolato in alluminio

Per avere un elemento pratico e funzionale che non richiede molta manutenzione, allora possiamo optare per un pergolato in alluminio o acciaio. Oltre ad essere leggero, può resistere alle intemperie e alle differenti condizioni atmosferiche.

Il vero vantaggio di questi materiali è la versatilità soprattutto per quanto riguarda il design. Grazie alle loro caratteristiche è possibile realizzare strutture moderne e innovative con un aspetto accattivante.

Anche se i tessuti e i tendaggi sono la scelta principale, il pergolato in acciaio può essere completato con elementi in vetro come coperture o porte che oltre a donare un aspetto raffinato, trasformano il pergolato in un ambiente in più da sfruttare anche in inverno.

Pergolato bioclimatico

Se si ha poco spazio in casa, ma si ha a disposizione un terrazzo o un giardino, il pergolato può diventare una stanza dedicata al fai da te o alla lettura da sfruttare tutto l’anno. Il modello bioclimatico è formato da diverse lamelle che si possono chiudere completamente per evitare alla pioggia e al vento di entrare. Alla struttura base si possono aggiungere vetrate laterali e creare un ambiente raccolto.

Prodotti online per il pergolato

Pergolato in alluminio e ferro

Pergolato con tetto

Pergola con tetto in tessuto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pergola acciaio