Cosa valutare prima di acquistare casa al mare

In estate molti non vedono l’ora di trascorrere qualche giorno al mare, per alcuni, infatti, vivere in una località marittima è un vero e proprio sogno.

Se avete voglia di trascorrere una piacevole giornata in spiaggia ogni volta che volete, senza aspettare l'estate o le ferie, la soluzione ideale è acquistare una seconda casa.

L’appartamento vi permetterà di trascorrere vacanze serene e rilassate e di avere una base sicura ogni volta che sentite la nostalgia del mare.

Per investire in un progetto ambizioso ma sicuro, ecco alcuni consigli per comprare la vostra casa dei sogni.

Scegliere la località perfetta

Avere una seconda casa vuol dire avere un appartamento in cui ogni volta che avete del tempo libero potete rifugiarvi e trascorrere piacevoli momenti in famiglia o con gli amici. Questo vale anche per la casa al mare, oltre alle vacanze, è il luogo in cui nei fine settimana potete recarvi e godere del mare e del sole. Per questo motivo meglio scegliere una località facilmente raggiungibile, a pochi chilometri dalla città in cui si vive.

Scegliere la casa giusta

Quando si parla di seconda casa, molti pensano che non dovendo abitarci tutto l’anno la soluzione migliore è puntare all’affare. In realtà bisogna scegliere con cura l’immobile, perché è comunque un luogo in cui passerete del tempo. Quindi bisogna avere le idee chiare e stilare una lista dei requisiti in cui annotare tutte le caratteristiche che per voi sono imprescindibili e riescono a soddisfare le vostre esigenze.

Tra gli aspetti da non sottovalutare c’è la posizione, molti desiderano avere casa con affaccio sul mare e godersi la tranquillità della zona, per altri invece, è importante risiedere in una zona fornita di tutto.

Avere una seconda casa vuol dire anche occuparsi della manutenzione e per alcuni può risultare impegnativo. Se non volete rinunciare ad un appartamento in una zona balneare potete acquistare un immobile all’interno di un resort in cui la gestione viene affidata ad un responsabile.

Una casa a misura di famiglia

Come ogni immobile, le dimensioni della casa sono importanti per garantire a tutti di sentirsi a proprio agio e avere gli spazi di cui si ha bisogno. Per questo se siete una coppia o una famiglia con tre persone, potete pensare ad un bilocale. Facile da mantenere anche quando non ci siete ha costi di gestione più bassi.

La grandezza della casa ha anche un altro aspetto positivo ed è quello di poterla affittare per un periodo dell’anno e quindi avere una rendita in più.

Ristrutturazione e arredamento

Quando si acquista un immobile, bisogna sempre valutare le condizioni e se ha bisogno di una ristrutturazione importante. Se non avete tempo e voglia di ammodernare casa, meglio scegliere la soluzione chiavi in mano.

Nel caso in cui volete un appartamento che rispecchi le vostre necessità meglio optare per la ristrutturazione. In questo modo potrete avere una casa comoda e funzionale in cui ogni stanza o mobile è pensato per sfruttare al meglio lo spazio e vivere comodamente al suo interno.

Se amate stare all’aperto, allora potete scegliere anche un appartamento con un ampio balcone o un piccolo terrazzo. Arredato nel modo giusto non solo darà più valore all’immobile, ma diventerà uno spazio in più da sfruttare di giorno o la sera per organizzare allegre cene in compagnia.

Prodotti online per la casa al mare

Letto gonfiabile

Divano letto

Cuscino decorativo

Cassapanca contenitore

Letto matrimoniale con contenitore

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tavolo pieghevole