Il mattone non tira più, prezzi in picchiata anche nel 2017: -4%

Prezzi delle case ancora giù. Nel corso del 2017 il costo di una casa di seconda mano è diminuito di un ulteriore 4%, per un valore medio di 1.819 euro al metro quadro, come riferisce Askanews. Insomma, comprare casa è diventato sempre più a buon mercato, anche se restano in pochi quelli che possono permettersela. La notizia positiva, per chi opera nell'edilizia, è che nell’ultimo trimestre le quotazioni sono rimaste pressoché invariate.

"Il trend negativo dei prezzi delle case iniziato nel 2007 è proseguito anche quest’anno" spiega Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi di idealista; secondo l’esperto "il mercato risente ancora dell’eccesso di offerta di immobili con caratteristiche di prezzo, qualità e localizzazione non richieste dal mercato. Nonostante questo, la vivacità della domanda privata, sostenuta dal mercato dei mutui, si estende a macchia di leopardo, concentrandosi nelle aree di maggior pregio delle grandi città e nei centri dove la qualità della vita è migliore. Nel 2018 ci aspettiamo una ripresa via via più uniforme con moderata crescita dei prezzi nelle città medie e in quelle metropolitane e una generale tendenza verso la stabilizzazione dei valori".

Numeri che confermano anche le tendenze in termini di potere d’acquisto del mattone tricolore segnalate nel rapporto della Banca dei regolamenti internazionali (Bri) sugli immobili residenziali dove, nel secondo trimestre di quest’anno, solo in Grecia e Italia si registravano prezzi reali negativi delle abitazioni, mentre a livello globale sono cresciuti del 4%.

Il mattone tricolore sta perdendo valore e dunque potere d’acquisto, con un effetto ricchezza negativo per le famiglie, dal 2008. Da allora i prezzi reali continuano a viaggiare sottozero.