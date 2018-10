Le case costano meno che nel 2010: tirano soprattutto quelle fino a 119mila euro

I prezzi degli immobili già costruiti restano su livelli inferiori a quelli del 2010, secondo dati forniti dall’Istat. Acquistare casa, quindi, oggi conviene più che in passato. I prezzi di case già costruite sono diminuiti del 22,1% rispetto al 2010, mentre quelli per abitazioni nuove sono aumentati dello 0,8%. Nell’insieme, i prezzi sul mercato immobiliare sono calati del 15,8% rispetto al 2010. A Roma si registrano prezzi in calo (del 5,5%) anche per gli immobili nuovi.

Nel secondo trimestre 2018 le compravendite sono cresciute del 5,6% su base annua, stando alle rilevazioni dell’'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale. Tra aprile e giugno di quest'anno, l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie aumenta dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e diminuisce dello 0,2% nei confronti dello stesso periodo del 2017 (era -0,5% nel primo trimestre 2018). Anche in questo caso, la lieve flessione tendenziale è da attribuire esclusivamente ai prezzi delle abitazioni esistenti, che registrano una variazione negativa pari a -0,7%, in attenuazione dal -1,0% del trimestre precedente. I prezzi delle abitazioni nuove, invece, accelerano su base tendenziale passando dal +1,0% del primo trimestre del 2018 al +1,6% del secondo trimestre del 2018.

Le compravendite si concentrano sugli immobili fino a 119mila euro, secondo le rilevazioni relativi a luglio che l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha effettuato nelle grandi città. Il 27,3% delle compravendite ha riguardato immobili entro quella soglia di prezzo, il 24,5% immobili dal costo compreso tra i 120mila e i 169mila euro e il 21,5% abitazioni con un prezzo da 170mila a 249mila euro. Rispetto alla media delle grandi città peraltro, risulta che a Roma la maggioranza delle richieste ha riguardato immobili dal valore compreso tra 250mila e 349mila euro (24,2% del totale delle compravendite nella capitale); che a Firenze e Milano gli immobili con più mercato sono quelli con un prezzo tra i 170mila e i 249mila euro; che a Bologna tirano soprattutto gli immobili nella fascia di prezzo 120-169mila euro (32,3% delle compravendite in città); che nelle altre grandi città, Genova, Napoli, Palermo, Torino e Verona, la maggior concentrazione di compravendite è nella fascia di spesa inferiore a 120mila euro.

Dal blog 'Asso di denari' di Carlo Sala