Parete vetrata per dare luce all’appartamento e profondità all’ambiente

Le case piccole sono facili da pulire, hanno bisogno di poca manutenzione, grazie a soluzioni architettoniche e agli arredi giusti, un corridoio, una cucina o il bagno possono fare la differenza e far apparire l’appartamento più ampio.

Se le soluzioni di design riescono ad adattarsi al nuovo modo di abitare e di concepire le casa, è anche vero che uno dei difetti delle mansarde o dei bilocali è che il più delle volte sono un po’ buie. Per rendere l’ambiente più luminoso è possibile ricorrere alle pareti in vetro.

Se avete intenzione di ristrutturare il vostro appartamento ecco tutti i vantaggi e le tipologie di pareti in vetro.

Vantaggi delle pareti in vetro

Per realizzare una parete o un tramezzo in vetro non si ha bisogno di opere murarie perché possono essere inserite su un telaio semplice da montare.

Se avete un monolocale e volete suddividere lo spazio senza per questo sacrificare la luminosità dell’appartamento, la parete è un giusto compromesso. Regala il senso di avere due ambienti distinti, ma nello stesso tempo non toglie profondità. Inoltre, basta scegliere un vetro opaco o lavorato e si può avere la giusta privacy.

La parete in vetro diventa anche un elemento d’arredo insolito che si adatta bene ad ogni stile della casa con il telaio giusto. La struttura realizzata in alluminio o ferro, non può mancare in una casa dallo stile urban. Il legno, invece, regala all’appartamento eleganza e ha anche una funzione pratica. Ottimo come isolante, può proteggere dal freddo e dai rumori.

Le tipologie di vetro e di telaio

Il vetro è un materiale semplice, che nasconde una grande versatilità, a seconda dell’uso e dello stile esistono tre tipologie di vetro.

Il vetro classico si presta bene a diverse soluzioni perché è possibile scegliere tra quello temperato ideale nei luoghi non di passaggio perché meno resistente degli altri, stratificato per avere una parete robusta, fonoassorbente per limitare la diffusione dei rumori.

Il vetro cemento è utilizzato nei casi in cui si devono separare due ambienti e la stanza è particolarmente frequentata. Solido e robusto è indicato anche in cucina o se si vuole creare un angolo cottura.

I pannelli in policarbonato, hanno la stessa resistenza di quelli in vetrocemento, ma sono adatti per chi vuole una parete che faccia passare la luce con un budget basso.

Montare una parete a vetro

Prima di montare una parete a vetro è sempre meglio far effettuare un sopralluogo da un esperto perché bisogna capire se lo spazio è adatto e se i muri o i soffitti non sono fuori squadra. Nel caso in cui si vuole una parete scorrevole o apribile, bisogna anche valutare se c’è il giogo ideale per garantire ai pannelli di muoversi o di ruotare. Inoltre, la parete deve essere posizionata in una zona in cui non sia di intralcio o soggetta ad urti.

Il montaggio non richiede molto lavoro, se fornita di telaio, questo deve essere fissato sia al soffitto che a terra. Se invece è scorrevole il binario può essere fissato al soffitto e i pannelli dovranno essere installati a sospensione. Sul pavimento basterà posizionare i fermi.

Diverso è il discorso se la parete deve sostituire un muro portante. Dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso ed essere certi di poter intervenire, un esperto del settore di sicuro vi suggerirà l’intervento più adatto. Potrebbe decidere di inserire una putrella in acciaio, a vista o all’interno del controsoffitto, per reggere il peso del muro. Se la parete è molto ampia potrebbe pensare anche di inserire un pilastro di legno o di metallo in base allo stile della casa. Dopo si potrà tranquillamente montare la parete di vetro.

