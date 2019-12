I metodi per avere vestiti asciutti e profumati anche in inverno

I vestiti appena usciti dalla lavatrice hanno quell’inconfondibile odore di pulito. Quando non riusciamo ad asciugarli nel modo corretto, quel piacevole profumo di pulito, prende il posto della puzza di umido.

Questo succede soprattutto nelle giornate piovose tipiche dell’inverno, che non ci permettono di stendere il bucato su balconi o terrazzi.

Se non si dispone di un’asciugatrice elettrica o di una portatile, per questione di spazio, si è costretti a metterli in casa. Per ottenere lo stesso risultato e avere il bucato asciutto basta adottare i “metodi delle nonna” ed il gioco è fatto!

Vediamo i migliori trucchetti per avere il guardaroba profumato come appena uscito dalla lavatrice, con un occhio al risparmio.

Stendere bene la biancheria

Il primo consiglio per avere il guardaroba profumato e asciutto anche in inverno, è quello di stenderli bene sullo stendibiancheria. I vestiti devono essere disposti larghi tra di loro così da far passare l’aria senza ostacoli e farli asciugare in fretta. Inoltre è un modo per stirarli meglio e più velocemente.

Scegliere il luogo adatto

Capire in quale stanza della casa posizionare lo stendibiancheria è importante per la resa finale. Anche se può sembrare banale, decidere la camera giusta può fare la differenza. Non tutte sono adatte, alcune sono troppo umide, altre non hanno finestre, altre ancora sono troppo trafficate. La scelta migliore è un ambiente poco frequentato, con infissi da poter aprire, per far circolare l’aria. Se fa troppo freddo per avere la finestra aperta, meglio tenere semplicemente la porta della camera aperta.

Fare la doppia centrifuga

Quando prendiamo i vestiti dalla lavatrice sono molto bagnati, per ridurre al minimo la presenza di acqua, potete scegliere di fare la doppia centrifuga. Anche se strizza bene gli abiti, ha come limite quello di poter rovinare i vestiti a causa del doppio trattamento. Inoltre, programmare due volte la centrifuga, stropiccia il bucato e rendere più difficile la stiratura. Quindi meglio valutare il tessuto dei vestiti prima di procedere con questo trattamento.

Usare il deumidificatore

Il deumidificatore è presente in molte case, riesce ad assorbire l’umidità residua in pochi minuti. Lo stesso vale per il bucato. Posizionando lo stendibiancheria vicino all’apparecchio eliminerà l'acqua, facendo asciugare i vestiti. Inoltre, con questo sistema non ci sarà il rischio di creare fastidiose macchie di muffa all’interno delle camere in cui viene posizionata la biancheria.

Usare fonti di calore

Termosifoni o stufe, sono fonti di calore per eccellenza. Quindi per far asciugare i panni velocemente, potete scegliere di posizionare lo stendibiancheria nelle loro vicinanze. Quelli particolarmente piccoli, come calze o slip, potete poggiarli direttamente sul termosifone o tra gli elementi dello scalda salviette. Se non volete privarvi del calduccio, potete usare fonti alternative come il forno caldo se nel frattempo state preparando una deliziosa ciambella, o nelle vicinanze di una lampada. In questo modo anche i vestiti più difficili si asciugheranno.

Ventilatore

Se avete fretta e non potete fare a meno di quella camicetta o maglia, una soluzione rapida è quella di usare un ventilatore, ad aria calda o fredda. In questo modo il vento prodotto permetterà ai vostri vestiti di asciugarsi in metà tempo. Per il bucato particolarmente piccolo, potete scegliere anche l'asciugacapelli, l’aria calda farà il suo dovere in pochi minuti.

Sacchetti di riso

Un altro “rimedio della nonna” molto utile ed economico è quello di prendere dei sacchetti di stoffa ripieni di riso e posizionarli all’interno della camera. Il riso crudo assorbe l’umidità e permette alla biancheria di conservare il suo odore di pulito.

